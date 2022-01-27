【超市大搜查】《LDK》評測12款染髮產品　3款A級染髮劑最上色+持久不易褪【附完整名單】

▲ 《LDK》評測12款染髮產品。

新年新氣象，不少人都會染髮迎新年。日本權威無廣告美妝雜誌《LDK》就比拼了市面12款染髮產品的著色度、持久度及使用感，找出最適合在家自行染髮的產品。

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3項評分標準：

著色度：評估染髮後的顏色，及與包裝上顯示的有沒有分別。

持久度：清洗及吹乾頭髮10次，檢查有沒有變色。

使用感：產品使用是否方便，有沒有氣味等。

12款產品主要包括5品牌，分別是Liese、Palty、L'Oreal Paris、Beautylabo及Anna Donna。其中以Liese泡泡染髮劑表現最佳，分別各有1款奪得灰色系及紅色系冠軍。

灰色系：

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紅色系

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總括結果，LDK指如想染灰色系，推薦購買「Liese - 泡泡染髮劑炭灰啡色」及「Palty牛奶盒染髮劑灰色」，其他產品的結果略為令人失望，而且愈易上色一般也愈早褪色。

至於紅色系，則建議「Liese - 泡泡染髮劑冰感桃紅色」及「Anna DonnaEvery Hair Color紅鶴粉色」。

責任編輯：楊宛茜