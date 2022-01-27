【疫下被裁】返餅店長工7年涉住葵涌邨隔離無故被裁　港媽未能與同事道別批︰太絕情【附餅店回應】

▲ 港媽涉住葵涌邨隔離，被餅店公司無故被裁。

本港爆發第五波疫情，葵涌邨多棟樓的居民需家居隔離，有居民工作亦受影響。有位港媽在網上發帖及接受傳媒訪問，指在美孚一餅店工作長達7年，可是公司知道她需家居隔離的當天，以「不合適」理由辭退了她，她批評僱主太絕情，辭退原因疑涉她住葵涌邨。

家住葵涌邨禁足不能上班

事主陳小姐近日在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發帖，問及網民有關疑被無理辭退應如何處理。家住夏葵樓的她，政府於25日宣布圍封行動至1月29日時，她屬受檢人士須在處所等候，按指定安排進行5次檢測。在美孚某餅店工作了7年的事主，她知道需禁足5天無法工作，立即跟公司商議︰

我同公司講要禁足5日，佢收工就計晒糧炒咗我……

▲ 陳小姐返餅店長工7年，涉因住葵涌邨隔離無故被裁員。（《時事多面睇》影片截圖）

疑被公司無理裁員

疫情加上過年前沒有份工，事主很亂。她表示雖然公司說辭退原由不涉及她住葵涌邨，指出一早想炒她，但她不相信，指出每月更表及工作安排清單也有她的名字。她在帖文及接受TVB《時事多面睇》提及︰

我前公司係每月編假的，新一期更表有我，工作表都有我，如果係做咩咁多餘？佢話就算尋日唔同我講，年廿九都會講，但偏偏係尋日炒我原因係「唔適合」。佢話公司生意唔好，話我懶，但我做咗七年了，（之前）都無咁樣話我……

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批評僱主即炒很絕情

在受訪影片中，她表示僱主很絕情，她跟同事關係好好，突然通知裁她，只有一張支票打發她，即時解僱她亦無代通知金。加上她未能與同事道別，非常不捨。她真心希望日後不要再有工人被無理對待。

讓我跟同事說聲再見的機會也沒有，我自己最不捨的從來都是人。

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陳小姐育有孩子，當初返餅店的其一原因，是工作時間方便她照顧孩子。她現時會努力搵工，請教網民有否工作是返朝早5至6時，下午2至3時收工，以便她照顧小朋友。她有上勞工署找工作，感沒有太適合。事主收到不少網民街坊的關心，更有好心人想介紹工作予她，可惜她不適合。

涉事餅店回應

涉事位於美孚的多多餅店有在其facebook專頁回應有關事件，指出近日都關注同事離職一事，重申只因個別員工表現問題，並不因禁足導致，表示有於中疫者大廈居住亦由員工自決返工與否，不會刁難，強調公司與員工共渡難關。

由最初至今，辛苦採購口罩以及消毒搓手液，免費提供員工使用，共渡難關，而生意縱使有影響下跌，亦從冇炒過一個員工，員工動輒工作10年8載，50至65歲員工，大有人在，本店對員工包容度可見一班（斑），而為何放棄一名後生員工，大家意會到嗎，亦唔想再由有心人渲染。

▲ 涉事餅店在網上回應事件。（facebook截圖）

店舖因此事故而被評為無良僱主，「真真正正心感無奈……亦心痛為何一面之詞即可定性事件。」

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責任編輯︰王明芳