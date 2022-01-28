【情人節2022】Pier 1929首推$788情人節自助餐　人均$299起享春季主題下午茶

▲ Pier 1929首推情人節自助餐及「花悅馥香下午茶」。

情人節就到了，大家準備好給情人一個驚喜嗎？座落於灣仔碼頭的Pier 1929向來都會按照四季不同時令推出下午茶，適逢二月，想向另一半表達愛意的大家，可以選擇Pier 1929在2月13日及14日首次推出的情人節自助餐，及春季主題的下午茶！

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情人節自助餐

Pier 1929在情人節首度推出自助餐，無限供應多款環球美食，當中包括生蠔、刺身、煙三文魚片、手握壽司、及招牌手造卷物，更有多款小食如油甘魚他他、烤牛肉、烤雞串、烤雜菜串、日式雜菜批及西京燒日本茄子。還有不同的歐陸冷盤、芝士及麵包、湯品等可供享用。

每位客人還可自選一款主菜，包括意式焗龍蝦（半隻）配薯蓉露荀、煎三文魚扒配薯蓉露荀刁草忌廉汁、煎鵝肝牛柳配燒薯意大利瓜、香草燒紐西蘭羊架配燒薯意大利瓜或澳洲M5和牛西冷配燒薯意大利瓜。現場還有多款甜品，主廚自家製蛋糕及朱古力等。

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情人節自助餐

供應日期：2月13日及2月14日

供應時間：12:00-14:30、18:00-20:00、20:30-22:30（晚市時段只適用於屆時晚市禁堂食令取消）

收費：$788/位，另收加一服務費。（需2位起）

花悅馥香下午茶

Pier 1929最新推出春季主題的「花悅馥香下午茶」，下午茶將於2月13日起率先供應。當中有多款鹹甜美點，甜點包括士多啤梨香檳果涷、紅莓慕斯撻、忌廉栗子批等。鹹點則有煙三文魚刁草忌廉撻黃金魚子、龍蝦青瓜沙律奶油多士及松露碎蛋沙律三文治。

Pier 1929指三層架下午茶會為客人送上Welcome Drink，更會有專人推出餐車，，供應6款指定的鹹甜點並可自選款式及無限添食，款式包括柚子芝士蛋糕、朱古力布朗尼蛋糕、英式提子鬆餅配果醬、千島醬芒果莎莎甜蝦多士、芝士焗忌廉蜆肉酥皮撻及焗酥皮雞肉批。

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花悅馥香下午茶

供應時間：

2月13日：15:00-17:00

2月14日：14:30-16:30

收費：$598/兩位用，另收加一服務費。

Pier 1929

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

電話：3188 9677

預訂可按此。

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記者：蕭雅文