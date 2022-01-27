【兄妹亂倫】15歲胞妹因姦成孕墮胎　17歲智商低胞兄認亂倫候懲求情指是悲劇

▲ 17歲智商低胞兄認亂倫候懲求情指是悲劇。

17歲中學男生與15歲胞妹獨處在家時，於2個月內涉3次性侵胞妹，胞妹其後被發現懷孕22周，最終需進行墮胎手術。涉案兄長早前承認強姦及亂倫共3罪，代表律師今（27日）於高等法院求情時形容本案是悲劇，被告受專注力不足及智商低於水平的影響，加上對性有幻想，不幸地未能處理心理問題，望法官索取教導所報告以作判刑考慮。法官押後案件至2月28日，其間索取教導所報告。



被告現年19歲，被控於2019年6月某天強姦X，並於同年7月某天，明知X為其胞妹而與X發生性行為。案發時被告及X分別17及15歲。

代表律師求情時指，心理報告指被告願意日後與胞妹分開居住，以及接受心理治療。心理醫生認為這是合理做法，及對胞妹尊重。代表律師指被告與胞妹分開居住，不欲刺激對方，心理報告亦指被告重犯機會中低。

▲ 15歲胞妹因姦成孕墮胎 17歲智商低胞兄認亂倫候懲求情指是悲劇。（資料圖片）

代表律師引述心理報告指，被告的智商低於標準，當被告年幼時，曾有人向被告的母親建議安排他入讀特殊學校，惟母親拒絕。母親自責若當天安排被告入讀特殊學校，今天的結果或不一樣。

代表律師續指，被告因智商低及受專注力不足影響，加上父母不斷爭執，事主亦曾目擊暴力事件，父母最終亦離婚收場。被告的心理問題不幸地未獲處理，正如牧師於求情信所指，本案是一宗悲劇，牧師形容被告性情不壞，只是對性有幻想，望給予改過自新機會，從輕發落。

代表律師指明白罪行嚴重，事主事後需墮胎，但被告仍獲家人及機構支持。被告亦明白須承認責任，對事件深感內疚，要求法官再次考慮索取教導所報告，以作判刑考慮。法官同意索取教導所報告，押後至2月10日提訊，及於2月28日進行判刑。



案情指，被告與X為親兄妹，兩人與母親同住。案發期間，被告與事主3度發生性交。事主於2020年1月初告知母親沒有月經，母親帶事主到醫院檢查，發現她懷孕22周，並於同年1月底進行墮胎手術，並證實嬰兒父親為被告，被告於同月中被捕，警誡下被告保持緘默。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧