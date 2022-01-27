  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Edan願望12子順利開演唱會　Jer提議呂爵安挑戰一件事

娛樂 13:27 2022/01/27

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Edan和Jer一起舉行JOOX線上音樂會。

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日（1月26日）夥拍柳應廷（Jer）舉辦今年首場《JOOX TOP聽推介年度新人– Edan呂爵安》線上音樂會，吸引45,000人一同收看。

音樂會上，剛奪JOOX TOP聽推介年度新人獎的Edan除了演繹得獎歌曲《E先生連環不幸事件》和《小諧星》外，更獻唱不少大受歡迎的音樂作品，包括《時候不早》和《如果可以》。嘉賓阿Jer更與Edan合唱《一表人才》和MIRROR團歌《12》，

Edan首個個人音樂會順利完成，被問到是否滿意自己的表現？Edan表示始終是第一次舉行個人音樂會，難免會有點緊張。至於滿意程度方面，自己感覺還好，但當然還有進步空間。

Jer唱出一些自選作品。

在線上演唱會的歌單當中，Jer喜歡演繹《一表人才》：「因為粉絲一直以來都很希望我們可以合唱，而邱澤峰與Edan又推出了這首合唱歌，對於粉絲來說，我們這個合唱版本應該都挺特別。

Edan指跟Jer唱出兩人版本的《12》很特別：「在討論歌單時，我已經建議唱這首歌，覺得以一人一句疊唱形式表演很有趣。

Jer卻笑道：「這首歌本來是12個人唱，現在要對著Edan唱很sweet的歌詞，例如『I need you』……我覺得有點嘔心！ 

被問除MIRROR成員以外，最想與哪一位歌手合唱？ Edan即答：「周杰倫！能夠合作會是一個很好的交流和學習機會，希望未來會有更多不同類型的合作。」

Edan獲JOOX兩個大獎。

二子透露新年願望

Jer表示：「不知有否機會可以與日本樂隊ONE OK ROCK合作呢！我覺得之前與不同歌手合作時，在每個人身上都得到一些很獨特的東西，所以我們很歡迎不同合作機會。」

而Edan在今年許下願望：「好多謝每一位粉絲，不論是MIRROR粉絲還是個人粉絲，都是因為很愛我們才會常常聽我們的歌，真的很幸運，2022年要對得起大家，做更多好作品。2022年第一首歌會跟上一年不同，會有新的感覺，在這先不劇透。而今年希望會出兩至三首歌和年中可以舉行MIRROR演唱會。」

Jer也透露2022年會繼續進行系列的形式：「當中會有side track，我先不劇透，但肯定會是全新的Jer ！ 」

Edan希望跟周杰倫合作。

剛度過了25歲的Edan，對於粉絲「爵屎」安排鋪天蓋地的生日驚喜，都感受到粉絲的每一份應援、支持或心意：「看到大家因為去了我的生日打卡地點而感到開心，我亦感到很開心，今年會做好自己作為報答。」

Jer就提議兄弟：「覺得Edan要發揮多一點搞笑的「功能」，例如吹牧童笛或者其他challenge，粉絲們會十分喜歡。」

最新影片：193+肥仔訪問

     

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【可愛魅力】人氣小姜糖擺出鬼馬拜年姿勢　Brittany令媽媽哭笑不得
18:19 2022/01/26
【可愛魅力】人氣小姜糖擺出鬼馬拜年姿勢　Brittany令媽媽哭笑不得
【中學巡禮】姜濤紀錄片重返中學母校　鄧肇堅盛產歌手鄭秀文盧巧音為校友
13:57 2022/01/26
【中學巡禮】姜濤紀錄片重返中學母校　鄧肇堅盛產歌手鄭秀文盧巧音為校友
【IT狗】《大台理論》戲謯TVB《護花危情》　Lokman獲網民認證：下弦成功升上弦
今日 13:08
【IT狗】《大台理論》戲謯TVB《護花危情》　Lokman獲網民認證：下弦成功升上弦

你可能感興趣

【可愛魅力】人氣小姜糖擺出鬼馬拜年姿勢　Brittany令媽媽哭笑不得
18:19 2022/01/26
【可愛魅力】人氣小姜糖擺出鬼馬拜年姿勢　Brittany令媽媽哭笑不得
【中學巡禮】姜濤紀錄片重返中學母校　鄧肇堅盛產歌手鄭秀文盧巧音為校友
13:57 2022/01/26
【中學巡禮】姜濤紀錄片重返中學母校　鄧肇堅盛產歌手鄭秀文盧巧音為校友
【IT狗】《大台理論》戲謯TVB《護花危情》　Lokman獲網民認證：下弦成功升上弦
今日 13:08
【IT狗】《大台理論》戲謯TVB《護花危情》　Lokman獲網民認證：下弦成功升上弦
Mirror 呂爵安 柳應廷 歌手 演唱會

最高瀏覽

【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
17:47 2022/01/26
【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
16:47 2022/01/26
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳
15:31 2022/01/26
【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳