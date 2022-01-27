【MIRROR成員】Edan願望12子順利開演唱會　Jer提議呂爵安挑戰一件事

▲ Edan和Jer一起舉行JOOX線上音樂會。

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日（1月26日）夥拍柳應廷（Jer）舉辦今年首場《JOOX TOP聽推介年度新人– Edan呂爵安》線上音樂會，吸引45,000人一同收看。

音樂會上，剛奪JOOX TOP聽推介年度新人獎的Edan除了演繹得獎歌曲《E先生連環不幸事件》和《小諧星》外，更獻唱不少大受歡迎的音樂作品，包括《時候不早》和《如果可以》。嘉賓阿Jer更與Edan合唱《一表人才》和MIRROR團歌《12》，

Edan首個個人音樂會順利完成，被問到是否滿意自己的表現？Edan表示始終是第一次舉行個人音樂會，難免會有點緊張。至於滿意程度方面，自己感覺還好，但當然還有進步空間。

▲ Jer唱出一些自選作品。

在線上演唱會的歌單當中，Jer喜歡演繹《一表人才》：「因為粉絲一直以來都很希望我們可以合唱，而邱澤峰與Edan又推出了這首合唱歌，對於粉絲來說，我們這個合唱版本應該都挺特別。

Edan指跟Jer唱出兩人版本的《12》很特別：「在討論歌單時，我已經建議唱這首歌，覺得以一人一句疊唱形式表演很有趣。

Jer卻笑道：「這首歌本來是12個人唱，現在要對著Edan唱很sweet的歌詞，例如『I need you』……我覺得有點嘔心！

被問除MIRROR成員以外，最想與哪一位歌手合唱？ Edan即答：「周杰倫！能夠合作會是一個很好的交流和學習機會，希望未來會有更多不同類型的合作。」

▲ Edan獲JOOX兩個大獎。

二子透露新年願望

Jer表示：「不知有否機會可以與日本樂隊ONE OK ROCK合作呢！我覺得之前與不同歌手合作時，在每個人身上都得到一些很獨特的東西，所以我們很歡迎不同合作機會。」

而Edan在今年許下願望：「好多謝每一位粉絲，不論是MIRROR粉絲還是個人粉絲，都是因為很愛我們才會常常聽我們的歌，真的很幸運，2022年要對得起大家，做更多好作品。2022年第一首歌會跟上一年不同，會有新的感覺，在這先不劇透。而今年希望會出兩至三首歌和年中可以舉行MIRROR演唱會。」

Jer也透露2022年會繼續進行系列的形式：「當中會有side track，我先不劇透，但肯定會是全新的Jer ！ 」

▲ Edan希望跟周杰倫合作。

剛度過了25歲的Edan，對於粉絲「爵屎」安排鋪天蓋地的生日驚喜，都感受到粉絲的每一份應援、支持或心意：「看到大家因為去了我的生日打卡地點而感到開心，我亦感到很開心，今年會做好自己作為報答。」

Jer就提議兄弟：「覺得Edan要發揮多一點搞笑的「功能」，例如吹牧童笛或者其他challenge，粉絲們會十分喜歡。」

最新影片：193+肥仔訪問