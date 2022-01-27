【中學巡禮】林家謙昔日校內歌唱比賽自彈自唱奪冠　「鋼琴王子」聖若瑟出身盡展音樂才華

▲ 林家謙早於學生時期已多次參加歌唱比賽，成為校內的「鋼琴王子」。

唱作人林家謙於2019年出道成為獨立唱作人，之前一直以幕後身分為多位歌手寫歌。其實林家謙早於學生時代已盡展音樂才華，他曾先後讀名校聖若瑟書院及香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，是校內歌唱比賽的常客，其自彈自唱的清新風格，早已被同學譽為「鋼琴王子」。

難忘中一殺入歌唱比賽決賽

現年30歲的林家謙是「聖Jo仔」，小學讀聖若瑟小學、中一至中五讀聖若瑟書院。他早於中一時已參加校內歌唱比賽，他曾返回母校接受訪問，並唱出中一參加歌唱比賽的決賽歌曲《新聞女郎》。

我最難忘是中一參加歌唱比賽，中一生入決賽是很少有。

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他揚言絕不會放棄音樂，希望自己的音樂能帶給聽眾一點安慰。「只要有人對我說，這首歌救了他、治癒了他、或感動他，就這麼簡單我已經好開心。音樂我會一直玩下去，無論以甚麼形式也好，賣歌、唱歌，甚至在家自High也好，我都會玩落去。」

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「鋼琴王子」中六轉校參賽奪冠

家謙到中六轉讀男女校香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，他中六時參加校內歌唱比賽，自彈自唱周杰倫的《安靜》，一鳴驚人奪得冠軍。

從當年的影片可見，沒有戴眼鏡的家謙唱得非常投入，聲線與現在略有不同。影片至今仍被校友流傳，並讚揚他是當年的鋼琴王子，演出令人心動。不少校友留言為家謙感到驕傲，希望家謙會返黃棣珊探望師生。

▲ 林家謙的音樂才華備受肯定。（IG圖片）

之後家謙升讀嶺南大學的英文系，2013年，家謙參加一場大專聯校歌唱比賽中，其表現受到當時的嘉賓林一峰賞識，在其鼓勵和提攜下，家謙開始以作曲人身分人行，先後為方皓玟、許廷鏗、容祖兒、張敬軒等歌手寫歌，包括得獎歌容祖兒的《心之科學》和JW的《矛盾一生》等。

於幕後創作多年的林家謙，2019年終於以獨立歌手身分出道，發表多首自己包辦曲、詞、編、監製及主唱的歌曲，得到外界支持和肯定其唱作潛能。

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「聖Jo仔」特質︰有自信擅於表達

位於灣仔的傳統名校聖若瑟書院，創校於1875年，屹立至今超過146年，歷史悠久。聖若瑟屬資助男校，校長黃婉芬曾接受TOPick訪問指，「聖Jo仔」的特質除了主動外，還充滿自信，表達能力高，應對事情都大方得體。

聖若瑟書院歷年盛產會考狀元，DSE亦誕生過榜眼，教學質素有保證。該校更是名人輩出，如諾貝爾物理學獎得主高錕、東亞銀行主席李國寶、前大律師公會主席石永泰，演藝界有陳奕迅、林海峰及方力申等。

▲ 傳統名校聖若瑟書院已有超過146年歷史。（曾耀輝攝）

該校以英語為主要教學語言，並著重學生的全人發展，為學生提供不少課外學習機會。在初中，學校將中、英、數三科拆成小班教學，助學生打好基礎；在高中，學校提供10個選修科，囊括文、理、商三大範疇，學生可以因應個人興趣做選擇。

轉讀黃棣珊Band 1英中

至於香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學的學術成績也不錯，估計屬Band 1的英文中學，是深水埗區名校。學校透過中英文閱讀獎勵計劃和多元化的中英文、普通話活動，致力落實「兩文三語」政策。

▲ 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學料屬Band 1英中，學術表現不俗。（中學概覽圖片）

該校又著重跨學科知識運用及創新思維，而提供STEM教育可讓學生把知識融會貫通，培養解難能力及結合科學，數學及科技工藝知識。該校另一大特色其環保政策，更參與香港中文大學地球保源行動，在學校內設置自然種植區，讓學生實踐綠色生活。

根據學校公布過的資料顯示，自DSE文憑試開始以來，進入各大學及大專院校的學生已近1,000人，而近3年的DSE成績優異，當中有3名學生取得4科5**、2人考獲3科5**。

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責任編輯︰王明芳