【勵志故事】童年來港克服言語障礙 巴籍女生突破非華語常規讀服裝設計

▲ 3位非華語女生希望打破常規，修讀服裝設計。

愛美是女孩子的天性，能把天性培養成興趣，更發展出夢想和事業，難能可貴!三位來自巴基斯坦的女同學，誓要在中學畢業後為自己闖一片天!

就讀中六的Iqra伊華、Aqsa愛珊、芷珊，她們分別在高中和小學期間來到香港，克服言語、文化生活的障礙後，學業與未來更是她們要逐一面對的挑戰。可幸的是，三位女孩子都有共同興趣:繪畫和設計。她們坦言因學校有時裝設計科，故此下定決心來報讀，希望有更多機會接觸設計和美學。

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3位女同學自高中就修讀時裝設計，這科可算是學校的「神科」，因為每年的應用學習成績都非常優異，所以想修讀此科，美感和個人的毅力都是重要元素。每年我們學校都會參加由香港專業教育學院主辦的中學時裝設計比賽My Style，每隊都會耗盡心思，搏盡全力在比賽中希望可以獲得殊榮。

我們學校每年的比賽都獲得獎項，故此修讀此科的學生無形中壓力倍增，亦自覺要維持這個優良的傳統。而Iqra伊華、Aqsa愛珊、芷珊和一位華語生，向老師自薦組隊參賽。3位女孩子回想起去年的艱辛，仍歷歷在目……

由構思到買布料，到製作，到修訂，每次都經歷得很辛苦，因為大家都有不同的idea，但又要磨合，吵架都不知多少次了! 跟著要車衫、燙染，又要縫紉、做手工釘鑲……有次我們還燙傷手。雖然是艱辛重重，但我們還是很樂在其中。記得趕工的期間，晚晚在學校與老師留到11時，真的累透了。

Aqsa愛珊坦言看到第一眼的心血製成品，就已經滿有自信，覺得一定可以為學校增光。兩位拍檔同學則揚言信心不大，因為比賽中高手雲集，深信其他學生的作品會更優秀。

皇天不負有心人，三位同學的努力，終於在比賽中榮獲「全場最佳造型大獎」! 獲獎的那一刻，她們喜上眉梢。成功的經驗，讓三位女孩子挑戰更大的夢想，就是開設自家品牌時裝店!三位來自巴基斯坦的同學，深信美麗的巴基斯坦設計服飾在香港會有一定市場，所以今年中六畢業後，她們會努力考好成績，希望能升讀與設計有關的課程，為自己未來的事業鋪路!

非華語同學要克服的困難和需面對的挑戰，比我們想像更多。尤其是女孩子，早婚情況更常出現。很欣賞三位女同學的遠大志向，突破不少非華語女孩子的常規，為自己夢想、事業作出承諾。

Iqra伊華、Aqsa愛珊、芷珊三人即將要面對公開試，她們現階段都抓緊時間，努力讀書，爭取好成績，希望她們三人再次成為其他非華語同學的榜樣，創造來自他鄉的成功故事。

