【靚太安樂窩】靚媽怕歲半女兒公園遊玩染疫　$1000淘滑梯波波池自製私家遊樂場

▲ 靚媽Pinky笑言自從淘寶購入滑梯和大量塑膠波波球後，屋企變成遊樂場。

疫情嚴重，不少父母都會擔心子女出外遊玩衛生問題。有窩心靚媽花1000港元成功在家自設遊樂場，更表示歲半女兒十分喜歡，「日日都玩，咩都值晒」，引來大班爸媽共鳴。

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靚媽Pinky表示因為疫情反覆，加上女兒年紀太細，經常出街玩耍，容易增加染疫機會，所以為保障女兒及家人健康，決定從淘寶購入符合兒童安全要求的滑梯和大量塑膠波波球，在家自設私人遊樂場。

疫情咁勁，個女細唔敢成日去公園。爸爸好寵個女，係淘寶揀左好耐滑梯同波波，好彩廳夠大，D野長放唔使收，呀女好鍾意，而加日日都滑。

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Pinky指滑梯及波波池連運費到港約1000港元，大約4天到貨。玩具到家後，她更大消毒數次才放心讓女兒玩耍，每次使用完後又再徹底清洗。即使功序繁瑣，但只要女兒能安全且開心地玩樂，辛苦都是值得。

揀左一輪，最後唔洗$500買滑梯，D波波分兩間買，一間300個，一間1000個，加埋大約$500，集運倉拎，到左屋企又洗一大輪先用。

Pinky: 為人父母，子女優先

購買玩具時，父母都會考慮用料安全問題，Pinky建議揀選無毒無味的加厚波波球，而且購買回來後需重新消毒。TOPick到淘寶網了解，滑梯售價為¥368(約HK$452），以HDPE無異味安全物料而製，提供多功能款式設計，及設扶手及隱固踏板，確保兒童安全使用。而波波球則以PE無毒無味物料所製，多色多款可選，售價由¥19.8至¥151.6不等(24.3至186港元）。

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責任編緝：張懿慧