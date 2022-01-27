【車廠地陷】九巴指將軍澳車廠疑地底土壤流失致地陷　兩部巴士車身受損

▲ 九巴將軍澳車廠今早發生地陷。（將軍澳主場Facebook圖片）

九巴位於將軍澳的車廠今早（27日）發生地陷，九巴初步懷疑與地底土壤流失有關，將跟進事件。

九巴表示，今早約4時30分，職員發現位於將軍澳用作泊車的車廠出現地陷，兩部巴士車身受損。九巴初步懷疑地底土壤流失造成地陷，會與相關政府部門以及其他巴士營辦商跟進事件。

九巴又說，已另安排巴士停泊位置，整體車務運作正常。

警方今早上5時25分接報，指九巴職員發現車廠發生地陷，其中一部巴士半邊車身跌入大窿內，車頭向上「翹」起、車轆離地，旁邊另一部紅色車身巴士車頭亦跌入大洞內 ， 消防接報後派出坍塌搜救隊到場搜救，後證實沒人被困及受傷，九巴其後派人把巴士拖走 。

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責任編輯：黃悅晴