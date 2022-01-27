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【車廠地陷】九巴指將軍澳車廠疑地底土壤流失致地陷　兩部巴士車身受損

社會 14:19 2022/01/27

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九巴將軍澳車廠今早發生地陷。（將軍澳主場Facebook圖片）

九巴位於將軍澳的車廠今早（27日）發生地陷，九巴初步懷疑與地底土壤流失有關，將跟進事件。

九巴表示，今早約4時30分，職員發現位於將軍澳用作泊車的車廠出現地陷，兩部巴士車身受損。九巴初步懷疑地底土壤流失造成地陷，會與相關政府部門以及其他巴士營辦商跟進事件。

九巴又說，已另安排巴士停泊位置，整體車務運作正常。

警方今早上5時25分接報，指九巴職員發現車廠發生地陷，其中一部巴士半邊車身跌入大窿內，車頭向上「翹」起、車轆離地，旁邊另一部紅色車身巴士車頭亦跌入大洞內消防接報後派出坍塌搜救隊到場搜救，後證實沒人被困及受傷，九巴其後派人把巴士拖走

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責任編輯：黃悅晴

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