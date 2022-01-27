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【2022情人節】英國逾百年香水品牌CREED　七代祖傳秘方成就傳奇香調

休閒消費 15:24 2022/01/27

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以環球旅行為主題的 Acqua Originale 系列共有5款。（$2,145 / 100ml）（品牌提供）

香水滿街都是，但過百年的香水品牌非常罕見，來自英國的香水品牌CREED就傳奇性十足，多年來只為名門望族度身訂造個人專屬香水，當中包括英王喬治三世、英國首相邱吉爾和美國總統甘迺迪等。及後多得第六代香水傳人打破傳統，將充滿神秘色彩的香水公諸同好，更剛剛在香港開設首間專門店。

佩服品牌對傳統古老製香工藝的堅持，祖傳配方只能「From Father to Son」，父子間才可相傳，所以CREED走的是低調路綫，從不採用代言人，喜歡以實力說話。先讓人着迷於獨特的香氣，再受香水背後的故事所吸引，就如花香型Fleurs de Bulgarie香水，在玫瑰氣息中滲出麝香和龍涎香，當發現這是於1845年特別為英國維多利亞女王調製時，同享女王氣息的自豪感油然而生。

如今來到品牌的第七代傳人 Erwin Creed，認為香水可成為連結幾代人之間的橋樑。（品牌提供）

及後，當第六代傳人在70年代掌舵時，終於打破香水的「專屬」局面，將過去不少名人訂製的香水推出市場，如摩納哥王子為王妃葛麗絲凱莉訂製在大婚當天使用的Fleurissimo等。

古老手工製香

時至今日，品牌仍沿用一種稱為Millesime的古老手工製香方式，這種最罕有的浸漬技術，最能呈現出原材料馥鬱芳香的一面。而每一代調香大師都為尋找頂級原材料而跑遍全世界，為的是從中萃取出最上乘和純淨的製香原料，包括來自保加利亞、土耳其和摩洛哥的玫瑰，或是意大利的茉莉、印度的晚香玉等，再經過由手工稱量、混合和浸漬等繁複工序，才能製造出別具一格的香水。

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談起品牌近年得意之作有「總統之香」之名的Aventus香水，皆因美國前總統奧巴馬和克林頓也是粉絲之一。這款以法國皇帝拿破崙為靈感的香水，在輕柔的中性果香調之中，彷彿感受到拿破崙勢如破竹的力量與榮耀感，清新又充滿朝氣活力。

另外，又有出自第六代調香大師之手的Acqua Originale系列，他以5款香水為環球旅行留下印記，透過香氣記錄在目的地發現的獨特故事。有彷彿從南歐吹過的涼爽海風與芬芳果香的Citrus Bigarade；或是漫步在地中海夏日花園裏的Green Neroli等。至於去到收藏級別的，還要數到Les Royales Exclusives系列香水，用上法國玻璃世家Pochet du Courval傳統手工製作的香水瓶，上面飾有手工鍍金製成的金色標誌，當中包括6款香水從柔和的琥珀香到柑橘香、新鮮果香均有，接近4千多元一枝，值得收藏。

CREED

地址：海港城港威商場2樓2412號店（3752 7933）

記者：劉妙賢

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