理「賞」情人節　一卡簽賬食、買、玩通通有賞

情人節將至，大家是否正在苦惱該怎樣慶祝和選購甚麼禮物？就算安坐家中，只要有信用卡在手，花束、禮物和佳餚美食都可以輕鬆選購。情人節要好心情，又要用錢精明，推薦中銀Visa Infinite信用卡，無論食、買、玩簽賬均專享獨家獎賞。無論是準備向心儀對象表白的你，還是已經老夫老妻的你，都可以看看以下為大家準備的情人節精選，挑選最適合的禮物給最合適你的。



低至86折選購驚喜禮物 為節日注入儀式感



生活需要一點「儀式感」，情人節又怎少得鮮花和禮物。現在你只需一張中銀Visa Infinite信用卡，簽賬消費並輸入下列指定優惠代碼可享GIFT FLOWERS、GIFT SOMETHING、GIFT HAMPERS低至86折優惠，品牌產品包羅萬有，包括鮮花、化妝品、果籃、男女士精品等，總能揀選一款合心水的禮物，為情人節增添驚喜。

Gift Something: GS_VISA

Gift Flowers: GFHK_VISA

Gift Hampers: GHHK_VISA



奢華品牌尊享低至85折優惠 塑造最佳約會造型



中銀Visa Infinite卡為大家搜羅各款精選名牌服飾，更可全程網上訂購，憑卡簽賬消費並輸入下列指定優惠代碼可享最低85折購物優惠。當中囊括奢華品牌如Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) 旗下的24S、Bloomingdale's、Luisaviaroma.com等，讓你的造型煥然一新，給另一半小小驚喜。

Bloomingdale's: VISACN

Luisaviaroma.com: VISA2021

24S.com: VISA10



堂食外賣均享10倍積分 愈食愈著數



疫情下今個情人節無論選擇中午外出用膳，或是晚上在家享用豐富大餐，同樣能與情人共渡甜蜜的時光。加上使用「中銀理財」Visa Infinite卡，無論置身海外還是本地、到餐廳還是安坐家中享用外賣美食，都可享餐飲簽賬全年10倍積分獎賞（相等於4%現金回贈／港幣1.5元=1里），而且毋須登記及不設最低簽賑要求，真正愈食愈多「分」。



www.bochk.com/s/a/vday2022



上述優惠受條款及細則約束。

提示：借定唔借？還得到先好借！

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(特約)