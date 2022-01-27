【減肥大作戰】22歲港男壓力大暴飲暴食體重急升　心口翳手麻痺決心減肥8日瘦10磅

▲ 22歲港男壓力大暴飲暴食體重急升，心口翳手麻痺決心減肥8日瘦10磅。

長期飲食不節制，除了導致體重上升，更可能危害身體。近日有港男於網上討論區發文，指由於壓力大加上暴飲暴食，導致體重急升致107.8公斤（約237磅），甚至出現心口翳、雙手麻痺等問題，令他下定決心減肥。

該名港男在網上討論區「連登」以「有個肥佬肥到病咗」為題發文，指現年22歲、身高1.79米的他，因壓力大加上暴飲暴食，導致體重於去年12月增至107.8公斤，減肥更令他的身體出現毛病，「行兩步路都小腿酸，心口翳住翳住咁。」

他表示，直到最近，身體終於肥出病，「兩隻手長期少少痺住咁，好似啲血唔到，有時嚴重仲會痛到握唔實拳頭」，嚴重的時甚至無法長時間握筆、握刀，就連拿起電話也感到累，雙手的情況更開始蔓延到身體其他地方，包括背脊和腳。

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為此，樓主下定決心減肥，他最初的計劃是每日散步1小時或行山、每日做深蹲及掌上壓，飲食上會戒口，少吃煎炸食品，食飯時「走汁」，並戒吃零食，「一個月食一餐好食嘅嘢」。

不過有不少網民留言，他們認為樓主有小腿酸軟、心口翳等問題，不宜進行如此高強度的運動，「如果你深蹲錯姿勢，會傷膝頭，太肥一樣會傷」、「一開始太辛苦持續唔到好易放棄」、「唔好行山啦，你膝頭點頂得順」。

有網民建議他從控制飲食入手，「低碳飲食加運動啦」、「最緊要係戒糖呀」、「我用咗168斷食，唔食早餐，唔食甜野，再舉下鐵，已經減得好快，之後平台期先開始做有氧」。

參考了網民的意見後，樓主決定只去散步，先不做深蹲、掌上壓等一系列強度較高的運動。飲食方面，他說會嘗試168斷食法，不吃加工製品、零食、煎炸食物，不喝汽水。另外，他亦會做身體檢查，並待結果出爐後看醫生。

他亦在帖文中記錄每日磅數，並分享運動量和餐單，可見他有刻意控制食物的款式和分量，盡量選擇較清淡的菜式，例如麥皮、蒸魚、菜湯、蒸薯仔、雞胸、紅米飯等。他透露減肥8日，已初見成效，減了4.6公斤（約10磅），淨脂肪亦減了2.54公斤（約5.5磅）。

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責任編輯：羅嘉欣