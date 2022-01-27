【疫苗氣泡】 行政長官林鄭月娥下午見記者　料公布擴大疫苗氣泡等防疫措施

▲ 行政長官林鄭月娥傍晚見記者。（馮漢柱攝）

​行政長官林鄭月娥今日（27日）下午5時30分在見傳媒，據了解將公布進一步擴大疫苗氣泡應用範圍等防疫措施。

行政長官林鄭月娥本周二（25日）出席行會前見記者，提到會加大力度，擴大疫苗氣泡應用範圍，要求進入指定處所需要打針，從而希望提升本港疫苗接種率，明白會引起市民不便。

她當時指出擴大疫苗氣泡的範圍，包括進入指定處所，例如已經實施公務員入政府場所需要打針，其中一種做法是擴大《預防及控制疾病規例599F章》的表列處所種類。

本港爆發第五波疫情，社區持續多條傳播鏈，今日（27日）或創新冠肺炎疫情以來單日新高。其中再有屋苑爆疫，彩雲（一）邨長波樓22人染疫，長波樓7至11座向及16樓2至7座向住戶均須送檢，全幢住戶須家居隔離，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋