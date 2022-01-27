【第五波疫情】全港學校暫停面授延長至2月21日　社交距離措施延長2周【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥傍晚見記者。（馮漢柱攝）

​行政長官林鄭月娥今日（27日）下午5時30分在見傳媒，將公布進一步擴大疫苗氣泡應用範圍等防疫措施，以及交代最新疫情發展。

【18:00】擴大表列處所

林鄭月娥公布會由行政會議討論修改第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，下表列處所的範圍，擴大受規管處所，同時將「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」。

她表示將擴大為院舍長者接種疫苗，新入住院舍的長者需要先打新冠疫苗。

【17:45】社交距離措施

林鄭月娥指出，現時沒有辦法可以微調或者放寬社交距離措施，現時疫情嚴峻，全港學校暫停面授延長至2月21日，現時全部社交距離措施延長2周至2月17日。

【17:45】逸葵樓疫情回穩明早如期解封

林鄭月娥公布葵涌邨3座圍封，未來3日解封，例如逸葵樓是1月28日、映葵樓是1月29日，逸葵樓疫情回穩明早如期解封明天早上如期解除圍封，明天完成手續後可離開，可以接受多次檢測，或會使用深喉唾液的方法。

至於映葵樓的處理方法，除非有突變，否則與逸葵樓的做法一樣。夏葵樓不需要延長，故此是1月29日解除圍封。

【17:30】社區隨時大規模爆發

林鄭月娥指出，希望從政策方向及應對措施向公眾交代最新抗疫措施，目前新冠疫情仍然非常嚴峻，大規模社區爆發，可以引致幾何級上升，是隨時可以在香港發生。

她表示新增164宗確診個案，是本港抗疫兩年來高位，同時omicron傳播力強，而且有逾30條隱性傳播鏈，而多處污水檢測呈陽性，反映社區有大規模爆發疫情風險。

她表示香港有能力盡量遏止新冠病毒在香港傳播，例如望月樓及空姐跳舞群組傳播已截斷，不過今次另外兩個源頭十分棘手，包括葵涌邨出現「超級傳播者」，另一個是進口倉鼠引起的，黃大仙豪苑Delta傳播，她感謝忍痛交出倉鼠的市民，但現時仍未知道有多少倉鼠受感染。

她指出，加強檢測是其中一個重要策略，例如在過去3周已處理250萬次病毒檢測，當局亦會不斷增加檢測量，平均每日達13萬次。

另外，本港爆發第五波疫情，社區持續多條傳播鏈，今日（27日）新增164宗確診個案，創疫情以來單日新高，其中7宗涉懷疑染delta變種病毒，116宗為本地感染病例，當中12宗涉不明源頭個案、104宗與其他個案相關，詳情即看【下一頁】

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記者：伍瑋瑋