【倉鼠感染】漁護署：豪苑男住戶拒檢倉鼠血清　如該倉鼠病毒檢測滿意會交回飼主

▲ 黃大仙豪苑1座最早發病的26歲男住戶，在社區逾一周才確診，其飼養倉鼠檢測呈陰性。（資料圖片）

黃大仙豪苑1座Delta傳播鏈，該廈最早發病的26歲男住戶有飼養倉鼠，今年1月15日發病，在社區逾一周才確診；其飼養的倉鼠交予漁護署檢測後，對新冠病毒呈陰性。漁護署表示，稍後會再次為有關倉鼠再進行新冠病毒檢測，如檢測結果滿意，署方會將有關倉鼠交回其畜養人；又指曾向飼主提出為倉鼠抽血作清測試，惟經飼主考慮後已拒絕要求。

漁護署至昨日下午5時，已獲市民提交113隻倉鼠，署方已為其中100隻倉鼠作人道處理，另有4隻倉鼠已自然死亡；署方已對其中104隻倉鼠進行新冠病毒測試，早前已發現一隻倉鼠對病毒測試呈陽性反應。由於有市民交予的倉鼠對呈陽性反應，署方強烈呼籲市民將去年12月22日或之後於本地寵物店購買的倉鼠交予署方作人道處理。

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記者：陳正怡