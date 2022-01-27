  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 16:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【倉鼠感染】漁護署：豪苑男住戶拒檢倉鼠血清　如該倉鼠病毒檢測滿意會交回飼主

社會 15:12 2022/01/27

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

黃大仙豪苑1座最早發病的26歲男住戶，在社區逾一周才確診，其飼養倉鼠檢測呈陰性。（資料圖片）

黃大仙豪苑1座Delta傳播鏈，該廈最早發病的26歲男住戶有飼養倉鼠，今年1月15日發病，在社區逾一周才確診；其飼養的倉鼠交予漁護署檢測後，對新冠病毒呈陰性。漁護署表示，稍後會再次為有關倉鼠再進行新冠病毒檢測，如檢測結果滿意，署方會將有關倉鼠交回其畜養人；又指曾向飼主提出為倉鼠抽血作清測試，惟經飼主考慮後已拒絕要求。

漁護署至昨日下午5時，已獲市民提交113隻倉鼠，署方已為其中100隻倉鼠作人道處理，另有4隻倉鼠已自然死亡；署方已對其中104隻倉鼠進行新冠病毒測試，早前已發現一隻倉鼠對病毒測試呈陽性反應。由於有市民交予的倉鼠對呈陽性反應，署方強烈呼籲市民將去年12月22日或之後於本地寵物店購買的倉鼠交予署方作人道處理。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳正怡

相關文章

【豪苑確診】確診26歲男患者飼養倉鼠　漁護署：倉鼠對新冠病毒呈陰性
12:22 2022/01/26
【豪苑確診】確診26歲男患者飼養倉鼠　漁護署：倉鼠對新冠病毒呈陰性
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
13:31 2022/01/23
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
【殺鼠令】荃灣屋苑住戶被舉報飼養倉鼠　管理處發通告籲交出作人道處理
12:07 2022/01/25
【殺鼠令】荃灣屋苑住戶被舉報飼養倉鼠　管理處發通告籲交出作人道處理
【殺鼠令】孩子不捨倉鼠嚎哭觸動人心　鄭丹瑞：憤怒衍生的後遺症更深遠
13:47 2022/01/25
【殺鼠令】孩子不捨倉鼠嚎哭觸動人心　鄭丹瑞：憤怒衍生的後遺症更深遠

你可能感興趣

【豪苑確診】確診26歲男患者飼養倉鼠　漁護署：倉鼠對新冠病毒呈陰性
12:22 2022/01/26
【豪苑確診】確診26歲男患者飼養倉鼠　漁護署：倉鼠對新冠病毒呈陰性
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
13:31 2022/01/23
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
【殺鼠令】荃灣屋苑住戶被舉報飼養倉鼠　管理處發通告籲交出作人道處理
12:07 2022/01/25
【殺鼠令】荃灣屋苑住戶被舉報飼養倉鼠　管理處發通告籲交出作人道處理
疫情 倉鼠 豪苑 病毒檢測 漁護署 黃大仙

最高瀏覽

【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
17:47 2022/01/26
【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
16:47 2022/01/26
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳
15:31 2022/01/26
【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳