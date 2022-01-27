【運動精神】化身體育老師與小學生zoom互動 鄧伊程勉勵要趁年輕嘗試新事物

▲ 鄧伊程到學校化身體育老師教熱身運動。

香港田徑運動員鄧伊程Tiffany，昨日訪中華基督教會基法小學（油塘)，由於小學正值停止面授，Tiffany透過網上平台與全校小學生見面，並化身「一日體育老師」與學生互動。

Tiffany此次到訪學校活動，是透過由香港體育學院（體院）與恒生銀行合辦、為期3年的「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」（Community in Action）。隨著政府宣怖全港小學因應疫情而改為網上授課，學生只能在家中學習，但這亦無損他們在體育課堂的投入程度，Tiffany化身體育老師，帶領小學生隔著屏幕試做一系列田徑相關的熱身運動，讓同學在網上學習期間，仍能舒展筋骨、保持健康體魄。

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Tiffany在分享環節中提到去年自己選擇成為全職運動員的決定，她表示：「我自己向來是以兼職運動員的身份去代表香港，但慢慢發現，自己對運動的熱愛有增無減，因此我決定轉做全職運動員，讓自己在跳高方面投入更多時間。」

Tiffany續說，她轉為全職運動員後，每當不用訓練的時候，她除了會分配時間在學業方面，亦會參與司儀、節目主持等幕前演出，希望作多元化發展。Tiffany更加勉勵一眾小學生，趁年輕時要嘗試不同的新事物，以發掘潛能，探索人生更多的可能性。

Tiffany在活動後透露：「因疫情關係過去兩年都集中在本地訓練，原本計劃參與亞洲室內暨武藝運動會亦一再延期，故現時集中為世界大學生運動會及亞運會備戰，希望提升表現。」

雖然是次活動為網上分享，但學校仍安排了兩位學生代表向Tiffany送上兩張寫滿鼓勵字句的心意卡，感謝她到校分享，並祝願香港運動員繼續在體壇上爭取好成績；而鄧伊程亦感謝學校的安排，向校長送上簽名T-shirt作紀念。

責任編輯：王明芳