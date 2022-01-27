【靚媽香香】岑麗香朱栢康首度合作拍微電影　Eliza感謝丈夫支持繼續追演藝夢

▲ 岑麗香與朱栢康首度合作拍片。

香港滙豐銀行為配合「卓越理財」升級產品及服務，滙豐推出全新品牌形象企劃，邀岑麗香（Eliza）、朱栢康、鄭中基及Asha 徐㴓喬，分別演繹3個香港家庭故事的短片。

當中由岑麗香與朱栢康合演第一輯影片已於電視及網絡平台播放，這次也是二人首度合作。他們在片中合演夫婦，內容關於如果當家庭遇上夢想，怎樣取捨？

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事業與家庭作出抉擇

現實中是兩孩之母的Eliza，在片中飾演懷有一對孖仔的母親，腹大便便，朱栢康飾演其丈夫，對她呵護備至，不想她操勞，就連高跟鞋也不想Eliza穿著，更何況是工作。

就在此時，Eliza所夢寐以求的時裝編輯工作申請獲得取錄，雖然工作機會令Eliza十分雀躍，但一向希望「自己小朋友自己湊」的她臨盆在即，一對孖仔即將出世，令Eliza大感困惑和矛盾：「家庭和dream job，一定要作出選擇嗎？」

夫婦二人幾經考慮後，坦誠地表達自己的意願，以家庭為重的Eliza，先表示不接受工作了。

此時丈夫卻向Eliza表示決定辭去工作，在家中照顧小朋友及經營網店，讓Eliza放心外出做自己喜歡的工作。二人深情對望再相擁，Eliza流露一副感激之情。

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朱栢康展現柔情

作為丈夫的朱栢康放心讓Eliza追尋夢想，而自己留在家中照顧小朋友及經營網店，全有賴「滙豐卓越理財」為夫婦二人度身財富策劃，令他們可兼顧家庭和夢想。

朱栢康有別過往剛烈角色，今次演繹暖男柔情一面，見他早上抱著孖仔送Eliza 返工一幕，深情一句：「這個家放心交給我們。」就是一幅溫馨、幸福美滿的全家福。

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丈夫體諒和愛錫

拍攝時，她跟戲中的小朋友相處甚有心得，但回想自己剛有小朋友時，的確為自己帶來很大的轉變，照顧小朋友是種學問，需要適應和學習。

至於現實生活中的Eliza跟廣告中的媽媽一樣，都是以家庭為重，但同時很喜歡演藝工作，幸得丈夫Joshua（阿強）的理解和支持，真的令她很放心在演戲工作上發展。

Eliza表示，在廣告片中朱栢康的一句對白：「這個家放心交給我們」，令她有感而發，想起自己的丈夫曾在她生完小朋友準備重投演藝工作時，亦同樣給她鼓勵和支持，所以拍攝時更能投入，並感恩有位體諒和愛錫自己的丈夫。