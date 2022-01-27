【葵涌邨爆疫】葵涌邨雅葵樓09單位疑有垂直傳播　當局將到場視察

▲ 葵涌邨再多逾40宗確診個案。(陳靜儀攝)

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環境保護署副署長徐浩光和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。衞生防護中心公布，今日（27日）新增164宗確診個案，包括116宗本地個案，其中104宗與早前個案相關、12宗源頭不明個案，以及48宗輸入個案；同日錄約100宗初確個案。詳情即看：【下一頁】

▲ 衞生署衞生防護中心及醫院管理局公布最新疫情。（ 梁偉榮攝）

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，葵涌邨近兩日的個案有回落，逸葵樓由首天76宗回落至單位數的確診個案；而映葵樓亦由33宗確診回落至3宗個案。他呼籲市民未打疫苗應盡快打疫苗，同時慢性病患者受感染後出現併發症非常高。他表示，葵涌邨的個案數目好明顯的下降，惟在社區上的傳播風險仍然存在，而且愈來愈高，指每天有約100宗個案，當中有大約30多宗源頭不明。詳情即看:【下一頁】

▲ 葵涌邨居民排隊做檢測。(陳靜儀攝)

張竹君表示，葵涌邨雅葵樓09單位疑有垂直傳播，當局將到場視察了解；而葵涌邨至今日下午2時，累計的個案包括：

逸葵樓：今日新增6單位染疫；累計 251宗 個案

個案 映葵樓：今日新增3單位染疫；累計 81宗 個案

個案 雅葵樓：今日新增3單位染疫；累計 9宗 個案

個案 夏葵樓：今日無新增個案；累計 13宗 個案

個案 芊葵樓：今日無新增個案；累計 1宗 個案

個案 旭葵樓：今日無新增個案；累計 3宗 個案

個案 曉葵樓：今日新增1宗個案；累計 4宗 個案

個案 翠葵樓：今日無新增個案；累計 2宗 個案

個案 綠葵樓：今日無新增個案；累計 1宗 個案

個案 碧葵樓：今日無新增個案；累計 1宗 個案

個案 春葵樓：今日新增1宗個案；累計 4宗 個案

個案 白葵樓：今日無新增個案；累計 1宗 個案

個案 秋葵樓：今日新增1宗個案；累計1宗個案

徐樂堅表示，逸葵樓的大型爆發是原點的爆發，相信起初是一名有帶病毒的清潔工在大廈不同樓層散播病毒，導致一日有70多宗個案，惟現時也不排除因為居民出入而導致環境有污染，相信在一些高危地方會出現人傳人的傳播。他續指，葵涌邨多棟大廈每天都進行強檢，其每天的數據可反映是否仍存在高風險，指早前第四日的數字並非想像中樂觀，故延長逸葵樓及映葵樓的圍封日數。

被問到何時可以解封被圍封的葵涌邨大廈，徐樂堅指會視乎每日的確診數字，了解大廈會否再有不尋常的爆發及高危情況；另相信葵涌邨附近環境仍有病毒，仍有帶病毒的市民在附近遊走，要視乎整體的情況再決定。

另外，彩雲邨長波樓22人染疫，分布在16個不同單位，大廈疑有垂直或橫向傳播，部分居民須撤離檢疫。詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩