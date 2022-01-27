【葵涌邨爆疫】葵涌邨雅葵樓09單位疑有垂直傳播 當局將到場視察
本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環境保護署副署長徐浩光和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。衞生防護中心公布，今日（27日）新增164宗確診個案，包括116宗本地個案，其中104宗與早前個案相關、12宗源頭不明個案，以及48宗輸入個案；同日錄約100宗初確個案。詳情即看：【下一頁】
衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，葵涌邨近兩日的個案有回落，逸葵樓由首天76宗回落至單位數的確診個案；而映葵樓亦由33宗確診回落至3宗個案。他呼籲市民未打疫苗應盡快打疫苗，同時慢性病患者受感染後出現併發症非常高。他表示，葵涌邨的個案數目好明顯的下降，惟在社區上的傳播風險仍然存在，而且愈來愈高，指每天有約100宗個案，當中有大約30多宗源頭不明。詳情即看:【下一頁】
張竹君表示，葵涌邨雅葵樓09單位疑有垂直傳播，當局將到場視察了解；而葵涌邨至今日下午2時，累計的個案包括：
- 逸葵樓：今日新增6單位染疫；累計251宗個案
- 映葵樓：今日新增3單位染疫；累計81宗個案
- 雅葵樓：今日新增3單位染疫；累計9宗個案
- 夏葵樓：今日無新增個案；累計13宗個案
- 芊葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案
- 旭葵樓：今日無新增個案；累計3宗個案
- 曉葵樓：今日新增1宗個案；累計4宗個案
- 翠葵樓：今日無新增個案；累計2宗個案
- 綠葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案
- 碧葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案
- 春葵樓：今日新增1宗個案；累計4宗個案
- 白葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案
- 秋葵樓：今日新增1宗個案；累計1宗個案
徐樂堅表示，逸葵樓的大型爆發是原點的爆發，相信起初是一名有帶病毒的清潔工在大廈不同樓層散播病毒，導致一日有70多宗個案，惟現時也不排除因為居民出入而導致環境有污染，相信在一些高危地方會出現人傳人的傳播。他續指，葵涌邨多棟大廈每天都進行強檢，其每天的數據可反映是否仍存在高風險，指早前第四日的數字並非想像中樂觀，故延長逸葵樓及映葵樓的圍封日數。
被問到何時可以解封被圍封的葵涌邨大廈，徐樂堅指會視乎每日的確診數字，了解大廈會否再有不尋常的爆發及高危情況；另相信葵涌邨附近環境仍有病毒，仍有帶病毒的市民在附近遊走，要視乎整體的情況再決定。
另外，彩雲邨長波樓22人染疫，分布在16個不同單位，大廈疑有垂直或橫向傳播，部分居民須撤離檢疫。詳情即看：【下一頁】
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記者：郭詩詩