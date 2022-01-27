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【家族榮耀】TVB上映久違豪門爭鬥劇　楊茜堯+李彩華+熊黛林三女鬥奸

娛樂 16:21 2022/01/27

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早前率先在內地播出的劇集《家族榮耀》，即將於2月7日接檔《青春不要臉》在TVB的黃金檔期播出。劇集由楊茜堯、李彩華及熊黛林擔演，上演久未在TVB出現的家族鬥爭題材。

有網民表示，TVB自《溏心風暴》系列及《珠光寶氣》後，近年已甚少推出同類的家族鬥爭題材劇集，今次的《家族榮耀》集妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、二奶女、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等劇情。

李彩華出動私伙

劇集的三大女主角，楊茜堯飾演的甄芯、李彩華飾演的賈洛儀以及熊黛林飾演的葉彩薇，奸險度各有高低亦是看點之一。

《家族榮耀》已在網絡熱播了一段日子，看似人畜無害的甄芯真面目亦已曝光，但卻絲毫無損觀眾追劇欲，皆因甄芯終極黑化的引爆點及箇中端倪充滿懸念，令觀眾在知道劇情走向的情況下仍能看得過癮肉緊。

早年憑《回家的誘惑》奸角「艾莉」在內地竄紅的李彩華，這次同樣飾演機心女洛儀，且背後更有故事性、層次及苦衷，絕對是演技大考驗。李彩華為了劇集更出動大量私伙名牌，這亦成為觀眾的話題。

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楊茜堯喜歡演壞人

至於熊黛林雖然演戲經驗不及楊茜堯及李彩華，但她飾演的潑婦型白鴿眼豪門大少奶彩薇卻是入型入格，眉頭眼額足以讓觀眾「眼火爆」。

楊茜堯受訪時坦言一直很喜歡演壞人：「觀眾都好想我演壞人，我都好開心，因為我一直都好鍾意演壞人，比較有挑戰性。」

同劇還有飾演熊黛林丈夫的郭政鴻飾、梁靖琪、張智霖、黃浩然、羅子溢、陳曼娜以及余安安等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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