【第五波疫情】今日新增164宗確診　創2020年爆疫以來單日新高【不斷更新】

▲ 今日新增164宗確診，創2020年爆疫以來單日新高。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環境保護署副署長徐浩光和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

今日（27日）新增164宗確診個案，創疫情以來單日新高，其中7宗涉懷疑染delta變種病毒，116宗為本地感染病例，當中12宗涉不明源頭個案、104宗與其他個案相關。

【16:58】

徐樂堅指，昨日圍封後發現18宗確診個案，發現他們居住的單位有群集性，即是確診者樓上樓下同室單位都出現病例，長波樓天台及16樓亦出現陽性個案，大廈涉結構性經人員流動進行橫向及垂直傳播，與早前葵涌邨爆發情況不同，強調今次情況最重要撤離涉事62個單位，並為其他居民進行檢測以了解他們感染風險。

他補充，葵涌邨爆疫源頭為單點爆發，意即一名高危、帶病毒量的工作人員當值時，散播至不同樓層居民，因此同一時間有70多宗個案發生，當局進行控制措施後，陽性個案陸續下降至個位數，不排除居民流動及公共空間受感染導致不同大廈出現確診者，建議市民做好個人衞生，接觸公共設施後避免觸碰口鼻。

【16:50】

醫管局指，截至早上9時，過去24小時，622名確診病人留醫，料重啟亞博9及10號展館，詳情即看【下一頁】。

衞生署指，葵涌邨雅葵樓09單位疑有垂直傳播，當局將到場視察，詳情即看【下一頁】。

【16:45】

116宗為本地感染病例中包括：

紅蔥頭食客的家人，懷疑染delta變種病毒。

新型像的顧客及其緊密接觸者

彩雲(一)邨長波樓的住客

黃大仙豪苑8樓F室單位的住客

18歲女學生，在九龍城獻主會聖母院書院上學，暫時列為不明源頭個案，正了解其接觸寵物史；其餘不明源頭患者居所遍佈多個地區，涉何文田及大窩口等，詳情即看【下一頁】

【16:40】

環境保護署指，近日香港多區現污水陽性傳播，風險大幅增加，包括黃大仙豪苑發現delta變種病毒，大廈出現垂直傳播，籲市民定期倒水在U型隔氣管，防止病毒經去水口入屋，詳情即看【下一頁】。

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記者：陳麗娜