【飯戲攻心】家人成為鄧麗欣陳詠燊心靈避風塘　Stephy誓報親恩：要媽媽開心地生活

▲ 港產片《飯戲攻心》的導演陳詠燊（Sunny）和演員鄧麗欣（Stephy）齊齊受訪。

究竟甚麼才是一個「家」？朋友、伴侶是自己可以選擇，但親人卻是不能由自己選。「如果有機會重新選過家人，你會否更換？」《飯戲攻心》導演陳詠燊（Sunny）問道。

一向孝順的鄧麗欣（Stephy）卻竟然回答說：「曾想過更換家人。」

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▲ （《飯戲攻心》劇照）

台前幕後合作愉快

《逆流大叔》導演陳詠燊（Sunny）執導的賀歲電影《飯戲攻心》，找來鄧麗欣（Stephy）、黃子華、林明禎、張繼聰、王菀之及陳湛文合作，組合十分有新鮮感。

女主角Stephy接受TOPick專訪，回憶拍攝過程說：「很久沒試過這麼開心，拍喜劇可以很放鬆且很任性地將很多覺得好笑或開心的都拋出來，是很好的一個過程。」

至於導演Sunny同樣指今次合作非常愉快：「因為獲得6位好到不得了的演員，團隊是很有愛，無論是台前或幕後，整個團隊互相信任、互相幫助、互相交流的程度很高。」

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餐桌上華山論劍

其實今次合作的主要演員，除張繼聰外，Stephy都是首次合作，她稱：「今次的戲劇成份很高，我們6個真的是缺一不可，需要互相付出很多。」

Sunny認為今次演員是高手過招：「在鏡頭後看着餐桌有感是華山論劍，戲劇功力少一點也不能坐在那張桌子，6人之間的交流和火花很厲害。他們綵排很多次並全程投入，再加上其功力去成就這套電影，今次真的很難得。」

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永遠想在你身邊

《飯戲攻心》固然是齣喜劇，但影片真正核心是談論家庭，Sunny說：「甚麼是一個家？如果有機會重新選過家人，會否更換你的家人？戲中的他們愛恨交纏，經歷了很多卻不敢面對，但直到吃團年飯時，最渴望身邊的人可能仍是他們數位，原來這就是家。」

他有感而發：「無論多紛擾或面對甚麼也好，你心愛的那位永遠也是你的家人，大家會用方法去團結及面對對方。」

Stephy笑言曾想過更換家人，但原因十分搞笑：「小時候覺得姓鄧很難書寫，問：『鄧字這麼複雜，為甚麼我要姓鄧？』」

▲ （黃建輝 攝）

當然，長大後的她不會再有這種想法：「即使跟家人吵架，睡醒後便會沒事，不會覺得要生他的氣。家人始終是家人，這部戲除談及家庭外，其實關係也很微妙。」

對於所謂「家人」的定義，Stephy認為：「不一定是血緣關係，朋友之間也會好到覺得對方是你的家人，或經常見面的同事也如家人一樣。」

她引用戲中與黃子華的關係作例子：「最後一段對白我很喜歡而且很值得大家深思，有時候跟一個人的關係就是你說不出跟他是甚麼，是朋友、前度或男友？卻不是，但我永遠都很想你在我身邊，一直有這個人陪伴。」

▲ Stephy與媽媽合照。（IG圖片）

感情維持要用心經營

不論是親情、友情、愛情，要建立已不是必然，要維繫更是一門學問。Sunny分享稱：「最重要是面對對方的缺點，亦不介意坦白你的缺點給對方知，信任一個人才願意將自己的弱點給予對方看，這才是良好關係的基礎。」

Stephy則認為要不問收獲：「一段關係有如打波一樣，一來一往，你打過去、別人打回來，需要接波才好。別覺得付出了給對方，便希望能得到甚麼，那段關係只會變得愈來愈重。」她進一步解釋：「你會渴望或要求對方，那便愈來愈變質。如果你願意付出，就不要問對方為你付出多少。」

因此，Sunny總會不吝嗇地，以各種方式跟家人表達愛意：「我跟家人會『攬頭攬頸』，數十歲的我仍會吻媽媽、跟家人會擁抱，長大後才發現很多人的家都卻不是這樣。」

已有一個8歲兒子的他更甜笑說：「我們從早到晚都會擁抱和吻對方，每天也跟兒子說I Love You。」Stephy聽後即謂：「那很好！」

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最感動的事

提到家人，編劇出身的Sunny憶述太太為其做過最感動的事：「失業時，老婆交租養回我，這很重要。在沒人找我寫劇本之時，老婆手持我第一本銷售量很差的書跟我說『你的故事是最好看的。』」愈說愈激動，眼濕濕地道：「不能再說，再說便會哭。」

至於Stephy回顧過去稱：「初入行時，尚未賺到錢，當時仍住在屯門，直到加入Cookies後便搬到宿舍住。有晚回媽媽家吃飯，她在飯後送我離開至巴士站。」

當上車後，Stephy望出車窗看見媽媽不捨她離去：「我坐在巴士上層第一個位，媽媽笑着送別，那種感動是她令我很放心，叫我去工作，笑着說：『Byebye』但當她別過臉後，我發現她在飲泣。」

Stephy到今回想起來仍不禁感慨道：「那種離別......因為我在那裏住了18、19年，從小住到大，第一次搬出去開始工作。那種離別......因為以前每天在一起，跟媽媽很Close，看見她別過臉飲泣、抹眼淚，那一下令我很心酸。」

▲ （黃建輝 攝）

報答親恩

Stephy知道媽媽很了解她：「媽媽很清楚我的性格，在我面前不會提她擔心我的事情。」身為孝順女的Stephy，亦對自己許諾：「要令她開心，過舒服、開心的生活。」

對於家庭責任，Sunny亦謂：「努力賺更多金錢。到了某個有責任感的年紀，最開心的一定不是自己個人，而是家人的生活，他們過得好便會安心。有時我開心是因為雖然工作很忙，但太太會傳訊息告知她跟兒子外出玩樂得很開心，我便會覺得很安心，多辛苦也值得。」

Stephy稱讚Sunny：「你真的是好男人！我想用行動去報答媽媽，或許我的家族比較內斂，我都希望可以主動一點，多擁抱家人，我知道他們喜歡。」

新一年最好的禮物，就是抱一抱親人，讓他們知道你有多愛他們吧！

▲ （黃建輝 攝）

服裝：外套：Portspure（鄧麗欣）、裙：Iris & Ink by outnet （鄧麗欣）、褸：Mijosu（陳詠燊）

造型：Queenie Yu （鄧麗欣）

髮型：Vince Pang@IL COLPO group （鄧麗欣）

化妝：Cyrus Lee （鄧麗欣）

記者：梁樂欣