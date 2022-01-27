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【源頭不明】新增12宗源頭不明個案涉5名學生　包括18歲獻主會聖母院書院女學生

社會 16:45 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

今新增12宗源頭不明個案。

本港爆發第五波疫情。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（27日）新增164宗確診個案，包括116宗本地個案，其中104宗與之前相關、12宗源頭不明個案，以及38宗輸入個案；今日亦新增約100宗初步確診個案，詳情即看：【下一頁】

源頭不明個案涉5名學生，當中部分人近日曾上學，包括一名18歲九龍城獻主會聖母院書院女學生，涉變種病毒Delta，居於九龍灣彩盈邨，正調查是否涉倉鼠群組，或與其他涉Delta的個案有關；一名馬鞍山香港道教聯合會純陽小學的學生及一名伯裘書院的學生。

患者居所遍佈多個地區，包括兩人住何文田，3人住大窩口，亦涉慈雲山、旺角、馬鞍山、土瓜灣、牛頭角、天水圍。部分人近日有上班，包括路政署工程的監工、荃灣灣景花園的保安主任、於長沙灣工作，負責泊車的人士，一名九巴的維修工人、一名外傭。 

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

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記者：黃悅晴

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