【Disney+動畫】延續《冰河世紀》系列故事　負鼠兄弟誤入恐龍世界歷險

▲ 《冰河世紀：阿北大冒險》將於1月28日在Disney+上架。

全新原創動畫電影《冰河世紀：阿北大冒險》將於1月28日在Disney+上架，延續《冰河世紀》系列的探險故事。

兩大主角負鼠兄弟的阿鼠和阿弟會從冰封世界玩到恐龍世界，認識新朋友並結伴解決困難，究竟今次的歷險之旅會有甚麼奇遇呢？

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▲ （《冰河世紀：阿北大冒險》）

動物角色盞鬼

戲中不乏動物角色，包括：負鼠、長毛象、黃鼠狼、斯劍虎、恐龍、鼬鼠等，將觀眾帶回遠古的冰河世紀及恐龍時代。

角色性格突出惹笑，每個都表情多多且動作誇張，連環向觀眾發放笑彈。

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▲ （《冰河世紀：阿北大冒險》）

延續《冰河世紀》故事

《冰河世紀：阿北大冒險》延續冰河世界的抵死爆趣大冒險，角色更令史前世界添加混亂。

渴望獲得獨立自主的負鼠兄弟——阿鼠和阿弟，離開了同伴及舒適圈，開始尋找屬於他們的地方。

▲ （《冰河世紀：阿北大冒險》）

然而，他們很快便發現自己被困在冰層下，並在一個被恐龍佔據及棲息的巨大洞穴中。

幸好，他們被獨眼兼熱愛冒險的鼬鼠狂野阿北救出，且於新朋友們的幫助下結伴承擔起拯救失落世界免受恐龍統治的使命。

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一家大小之選

探險劇情略帶刺激感，整體氣氛輕鬆搞笑，不論大朋友或小朋友也適合收看，為合家歡節目之選。

此外，《冰河世紀》系列作品，包括５部電影及２部電視特輯，亦已登陸Disney+。