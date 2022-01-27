【新冠肺炎】醫管局料重啟亞博9及11號館　招聘兼職護士社區治療設施工作

▲ （林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（27日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至早上9時，過去24小時，接獲172宗呈報個案，32人康復出院，現時共有622名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。

醫管局密切監察疫情，預料需要更多加社區設施，社區治療設施目前已開8及10號館，料重啟亞博9及11號館，提供500張病床接收輕症或康復中的患者。

她指如果要加開社區治療設施，就需要大量醫護協助，現時正招聘兼職護士，呼籲退休、非全職及私營機構任職護士加入抗疫工作。

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記者：余思嵐