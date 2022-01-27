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【第五波疫情】環保署：近日香港多區現污水陽性傳播風險已增　籲定期注水入U型隔氣管

社會 16:46 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（27日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。

環境保護署副署長徐浩光博士表示，設污水監察有100個定點，覆蓋逾500萬人以上，1月中在荃灣及香港仔等監察找到污水有delta病毒，並找到確診個案。另外在東區及東涌監察到污水陽性，亦找到omicron確診個案，而黃大仙找到delta及omicron確診個案。

他又指垂直傳播源於無倒水落u型渠，現時多區污水出現陽性，增加傳播風險，籲市民必須定期注水入U型隔氣管，由於未能追截病毒傳播，所以現時改變工作模式，包括派快速測試套裝及增加流動性檢測站。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

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記者：余思嵐

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