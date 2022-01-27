【第五波疫情】環保署：近日香港多區現污水陽性傳播風險已增　籲定期注水入U型隔氣管

▲ （陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（27日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。

環境保護署副署長徐浩光博士表示，設污水監察有100個定點，覆蓋逾500萬人以上，1月中在荃灣及香港仔等監察找到污水有delta病毒，並找到確診個案。另外在東區及東涌監察到污水陽性，亦找到omicron確診個案，而黃大仙找到delta及omicron確診個案。

他又指垂直傳播源於無倒水落u型渠，現時多區污水出現陽性，增加傳播風險，籲市民必須定期注水入U型隔氣管，由於未能追截病毒傳播，所以現時改變工作模式，包括派快速測試套裝及增加流動性檢測站。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐