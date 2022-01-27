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【孕前準備】準爸爸備孕6大習慣要改　中醫：飲酒後乙醇進入身體成為精子殺手

保健美顏 16:39 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

中醫師表示，有6個生活習慣會影響男性的精子質量。

想成功懷孕，不能單靠女性的努力，也需要男性提供健康的精子。註冊中醫師何慧欣在其facebook專頁表示，有6個生活習慣會影響男性的精子質量，計劃生育前要多加留意。

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6大習慣影響精子質量

何醫師表示，精子的成長周期大概為3個月，準備開始準備孕育小生命的男性，應早於3個月前開始注意生活和飲食習慣，以提高精子的質量，為自己的精靈下一代做好準備。她指出，男性要注意以下6個生活習慣，因有機會影響精子質量：

1. 手機放在口袋

  • 男士喜歡把手機放在前面的口袋，惟手提電話的電磁波會影響精子的成長。

2. 經常穿著緊身褲

  • 此習慣會令下身血液循環變差，也令睪丸不能散熱。熱力和不良的血液循環會直接影響精子的生命力。

3. 缺乏運動

  • 中醫認為，經常缺乏運動，「久臥傷氣」，容易令人體氣短疲乏，也會導致氣血循環變差、容易聚積病理性產物，例如痰濕和血瘀，這都直接影響精子的形態和精力。

4. 吸煙

  • 不論香煙、電子煙或雪茄，當中所含的毒素會直接影響身體狀態，也會影響生殖系統，削弱男性的生育功能。有研究報告顯示，男性吸煙的話，精液質量會下降。吸煙的男性精子密度會降低，運動力減低，正常形狀的精子數量減少，精子DNA的損傷會增加。

5. 飲酒

  • 飲酒後，當乙醇通過血液循環進入身體各部位後，會直接影響精子的質量，可以說成是「精子殺手」。中醫認為，酒是「濕熱」之物，飲酒失之有道，除了令人體氣弱，精神昏沈，也容易生熱助濕，釀成痰濁互結，可直接影響精子的形態和活動能力。

6. 接觸有害物質

  • 在日常生活中，我們經常會接觸到影響精子狀態的有害物質，例如過度加工的食物、經常接觸的油漆和殺蟲劑。

何醫師指出，一直以來日常的生活習慣可直接影響下一代，不容忽視。

內容獲註冊中醫師何慧欣授權轉載

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責任編輯︰黃泳欣

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