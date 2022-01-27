【道德爭議】買精子誕混血3胞胎遭嘲無爸爸 　單親媽絕地反擊4年後變千萬CEO

▲ 內地一名模特兒出身的女子買精子，誕下混血三胞胎。

單親父母也能給予孩子滿滿的愛，內地一名模特兒出身的女子經歷情傷後，選擇成為單親媽媽，透過試管嬰兒技術，誕下混血三胞胎，卻遭嘲諷孩子沒有爸爸。她毋懼道德爭議及世俗眼光，4年後搖身一變成為千萬CEO，年花百萬供書教學。



綜合內地傳媒報道，現年33歲的李雪珂來自山東，3歲時父母離異，媽媽母兼父職湊大她。後來爸爸再婚生子，媽媽卻為了照顧她一直單身。媽媽多年來悉心栽培李雪珂，她5歲開始學習民族舞；12歲接受專業的模特兒訓練；16歲已當模特兒踏上台板；17歲去上海發展，走上更大的舞台。

李雪珂在微博分享自己的經歷，2008年她回到老家開設模特兒訓練班，媽媽更賣去房子，支持她創辦模特兒學校。創業之初經營困難，但她憑著努力不懈，令模特兒學校漸上軌道，生意愈來愈好，現時已有約12間分校。2013年她開始做泰國代購，2014年與朋友合夥做生意，後來更開辦公司。

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買精生仔圓為人母夢

樣子甜美的李雪珂經歷過幾段感情，可惜最後都未能開花結果。只是她一直渴望為人母，漸漸出現一個人生孩子的想法。直至4年前，當時29歲的她到泰國考察了3個月，通過中介進行試管嬰兒，選取了一個英國人的精子，經過打排卵針、取卵，再植入了3個胚胎，全部成功著床。她為了保胎，更打了140多針黃體酮。

李雪珂對媽媽隱瞞懷孕一事，以工作為由獨自到湖南安胎。2019年7月，她剖腹誕下三胞胎，包括二男一女。可是孩子出生後，她每天都忙著照顧他們，覺得自己只像一個餵奶機器，被孩子的哭鬧聲包圍，一度出現產後抑鬱。此外，對於模特兒出身的她來說，剖腹產留下的疤痕亦讓她感到焦慮，她曾接受5次治療，每次打十多針，但效果並不明顯。

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年花逾百萬供書教學

作為一位新手媽媽，更要同時照顧三胞胎，李雪珂經歷了一段時間才慢慢適應新生活。現時她和媽媽照顧孩子外，又聘請了3位保母阿姨幫忙，每月花費約10萬人民幣（約12萬港元）。此外，她計劃安排三胞胎升讀杭州一間私立幼稚園，每人一年生活費和教育費用約35萬人民幣（約43萬港元），三個加起來即花費逾百萬。

李雪珂買精子、單身誕下三胞胎，惹來不少道德爭議，有人批評她只為自己，沒給孩子一個健全的家庭，甚至嘲諷她的孩子沒爸爸。不過，李雪珂以事實證明，自己有能力給孩子一個幸福而富足的家。她由當日的模特兒，搖身成為了今日的千萬CEO，認為不論是父愛還是母愛，最重要的是給孩子足夠的愛。她寫道︰

把三個天使帶到這個世界上來，是我做過的最好的決定。他們帶給我的，遠遠超過了我能給予他們的。

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責任編輯︰王明芳