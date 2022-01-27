【長波樓爆疫】彩雲邨全邨保安送檢　長波樓共65個單位須撤離

▲ 彩雲邨長波樓22人染疫分布16個不同單位（林宇翔攝）

再有住宅出現Delta傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，彩雲邨長波樓長波樓累計有16單位出現確診個案，涉及22名住客及1名保安，共65個單位要撤離檢疫。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅形容長波樓與葵涌邨爆發情況不同，因長波樓確診單位有群集性，疑現橫向及垂直傳播。

張竹君表示，長波樓染疫保安員於該大廈當夜更，其會上到頂樓然後到每層巡樓，其間或會與居民接觸，上下班時亦會與同邨其他保安員一同簽到，及共同在控制室用膳，故彩雲(一)邨所有保安要進行強檢。

長波樓因7座向及11座向單位出現垂直傳播，懷疑通氣喉出問題，相關住戶要隔離檢疫；16樓亦有橫向傳播，2至7座向居民要隔離檢疫，至於全幢其他的住戶須家居隔離，詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文