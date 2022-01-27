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【愛國者治港】公務員學院與駐港公署合辦講座　聶德權：鞏固國家觀念、加深大局意識

政治 16:26 2022/01/27

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公務員學院今日（一月二十七日）與外交部駐香港特別行政區特派員公署舉辦首場「國家外交事務系列」講座。（政府新聞處）

公務員學院今日舉辦首場「國家外交事務系列」講座，由外交部政策規劃司司長苗得雨以視像形式主講，主題為「深入學習領會習近平外交思想，共創香港美好未來」，約有220名首長級和高級公務員參與。

外交部駐港特派員公署亦參與舉辦今次講座，副特派員楊義瑞亦有出席。

公務員事務局局長聶德權致辭時表示，在新時代的宏觀環境下，香港特別行政區政府公務員，尤其是高級官員，十分有需要加深了解國家發展策略與世界格局變化，提升國際視野及敏感度。

他表示，為鞏固公務員的國家觀念和加深同事的大局意識，會加強與特派員公署合作，每月主辦一場「國家外交事務系列」講座，由外交部的相關司局負責人主講，內容涵蓋不同主題，加深公務員對國際形勢以及國家處理外交事務的了解，從而在工作上更好地配合國家的外交政策。

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責任編輯：胡偉明

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