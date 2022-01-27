  • 21°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 17:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【推動電巴】16輛新電動巴料農曆年後投入服務　九巴：優先行走繁忙路段如彌敦道等

社會 16:27 2022/01/27

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

新一代電動巴士即將投入服務。（九巴提供）

九巴今日（27日）宣布，引入的新一代比亞迪B12A純電動單層巴士，計劃安排新款電動巴士行走涉及繁忙路段的路線，例如彌敦道及觀塘道等，詳情正與運輸署商討，預計農曆新年後投入服務。

九巴指，16部新款比亞迪B12A電動12米單層巴士，以「電光綠」作為車身主色，代表九巴車隊邁向電動化的綠色新時代。

新車配備多個先進系統，包括「電池管理系統」和水冷系統，前者監察電池效能及狀態，後者可更有效管理電池溫度，延長電池壽命及提升效能；同時引入「輪邊驅動系統」，把俗稱「摩打」的電動機安裝在車輪內，直接驅動巴士行駛，毋須變速器和傳動軸系統，提升傳動效率，節省維修成本，也釋放更多車廂空間。

透過多項優化設計，新款電巴B12A比正在服役的比亞迪K9R單層巴士重量減少4%，載客量達到81人，多出16%。而新款B12A只須一小時四十分鐘便可充滿電，行駛約200公里，充電速度比以往快兩小時。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【天氣預測】農曆新年有雨或凍足5日　年廿八轉冷部分地區低見11至12度　
今日 10:52
【天氣預測】農曆新年有雨或凍足5日　年廿八轉冷部分地區低見11至12度　
【新冠肺炎】彩雲邨長波樓約20宗陽性個案　圍封檢測延長至星期五
今日 11:42
【新冠肺炎】彩雲邨長波樓約20宗陽性個案　圍封檢測延長至星期五
【長波樓爆疫】彩雲邨長波樓22人染疫分布16個不同單位 疑有垂直或橫向傳播
今日 14:25
【長波樓爆疫】彩雲邨長波樓22人染疫分布16個不同單位 疑有垂直或橫向傳播
【燃油價格】機電署2月份下調車用石油氣價格　新價每公升4.22元至4.8元不等
今日 13:01
【燃油價格】機電署2月份下調車用石油氣價格　新價每公升4.22元至4.8元不等

你可能感興趣

【天氣預測】農曆新年有雨或凍足5日　年廿八轉冷部分地區低見11至12度　
今日 10:52
【天氣預測】農曆新年有雨或凍足5日　年廿八轉冷部分地區低見11至12度　
【新冠肺炎】彩雲邨長波樓約20宗陽性個案　圍封檢測延長至星期五
今日 11:42
【新冠肺炎】彩雲邨長波樓約20宗陽性個案　圍封檢測延長至星期五
【長波樓爆疫】彩雲邨長波樓22人染疫分布16個不同單位 疑有垂直或橫向傳播
今日 14:25
【長波樓爆疫】彩雲邨長波樓22人染疫分布16個不同單位 疑有垂直或橫向傳播
運輸署 電動巴士 九巴 觀塘 巴士 運輸 農曆新年

最高瀏覽

【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
17:47 2022/01/26
【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
16:47 2022/01/26
【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師
【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山
今日 09:23
【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山