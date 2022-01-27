【推動電巴】16輛新電動巴料農曆年後投入服務　九巴：優先行走繁忙路段如彌敦道等

▲ 新一代電動巴士即將投入服務。（九巴提供）

九巴今日（27日）宣布，引入的新一代比亞迪B12A純電動單層巴士，計劃安排新款電動巴士行走涉及繁忙路段的路線，例如彌敦道及觀塘道等，詳情正與運輸署商討，預計農曆新年後投入服務。

九巴指，16部新款比亞迪B12A電動12米單層巴士，以「電光綠」作為車身主色，代表九巴車隊邁向電動化的綠色新時代。

新車配備多個先進系統，包括「電池管理系統」和水冷系統，前者監察電池效能及狀態，後者可更有效管理電池溫度，延長電池壽命及提升效能；同時引入「輪邊驅動系統」，把俗稱「摩打」的電動機安裝在車輪內，直接驅動巴士行駛，毋須變速器和傳動軸系統，提升傳動效率，節省維修成本，也釋放更多車廂空間。

透過多項優化設計，新款電巴B12A比正在服役的比亞迪K9R單層巴士重量減少4%，載客量達到81人，多出16%。而新款B12A只須一小時四十分鐘便可充滿電，行駛約200公里，充電速度比以往快兩小時。

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責任編輯：余思嵐