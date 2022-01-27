【罪案率】本港去年整體罪案上升1.9%　詐騙案增加近3700宗

▲ 警方公布去年的整體罪案數字共有64428宗，較2020年增加1196宗。（警方提供圖片)

警務處今日（27日）公布去年錄得的整體罪案總數有64,428宗，較2020年增加1,196宗，按年上升1.9%，當中詐騙案增加近3,700宗，而破案率有輕微回升至38.5%。關於國安法案件目前已拘捕162人，逾百人被檢控。



警務處處長蕭澤頤今日聯同警務處副處長（管理）郭蔭庶、副處長（國家安全）劉賜蕙及副處長（行動）袁旭健出席記者會，公布去年整體罪案數字為64,428宗，較2020年上升1,196宗，按年上升1.9%，主要為詐騙案增加近3,700宗。總體犯罪率按年上升3.1%，而總體罪案破案率，為38.5%，輕微回升0.7%。

本港去年的行劫及爆竊案有顯著下降，其中行劫案為123宗，大幅下跌5成多，破案率達7成8；爆竊案為1,472宗，較前年下跌3成，相關案件數字是自1969年來新低，而破案率亦是過去45年來新高；而兇殺案為23案，較2020年上升1宗，不過去年23宗兇殺案全部已被偵破。

此外，詐騙案在去年有顯著的增加，一共有19,249宗，按年上升24%，當中包括援交騙案、網上情緣騙案、投資騙案等，而整體詐騙案有逾7成為網上騙案。勒索相關案件亦上升14%，近1,600宗，當中裸聊勒索佔逾7成。受害人亦有年輕化的趨勢，電話騙案受害者有近5成人為18至40歲；而裸聊亦有3成為年輕人。

在虐兒案上，警方去年錄得1232宗，較前年大幅增加6成，主要涉及身體虐待。蕭澤頤表示，童樂居虐兒案件中，涉案人士已被檢控，其調查工作仍然繼續，將再增加5人至調查小組，翻查超過6萬小時閉路電視片段，冀能在一個月内完成。

至於在香港國安法的執行上，蕭澤頤表示，截至今年1月25日，警方就國安法拘捕162人，當中逾100人已被檢控。他指仍有別有用心的人，透過網絡或媒體煽動違法行爲，雖然現時社會回復穩定下，惟仍有少部分反中亂港分子轉趨地下化，包括去年涉嫌企圖策劃本港恐怖襲擊的「光城者」。他強調會以情報主導調查和執法，並加强公衆對本土恐怖主義自我激化行爲的認知和應變能力，鼓勵市民作出舉報，期望做到「 全民反恐」。

蕭澤頤早前曾出席洪為民生日宴會，他回應指相關調查仍在進，行故不便作用評論。不過，他說，推動社羣參與、共同推動警政是警方策略方針，而社區警政目的是加強與市民溝通，更為「貼地」，而作為警務處處長亦都要以身作則，多與社會持分者溝通。

他稱，洪為民在道路安全上與警方有很長久的關係，指對方在交通安全隊服務多年，自1995年加入交通安全隊，並在2016至2020年出任交通安全隊總監，去年轉任榮譽總監，近期曾帶同小朋友參與少年警訊活動，他強調私交上與洪為民無甚聯絡。



至於被問及到竹篙灣隔離的感受，蕭澤頤認為身為官員或者市民都有責任抗疫，進入竹篙灣隔離是應該，又再次向因事件受影響的人士致歉。

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記者：李榮忠