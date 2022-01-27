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【反競爭行為】競委會正調查2間網上外賣平台　籲餐飲業者主動提供資料

社會 16:37 2022/01/27

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競委會正調查2間網上外賣平台，籲餐飲業者主動提供資料。（資料圖片）

競爭事務委員會正根據《競爭條例》，對Foodpanda及Deliveroo 戶戶送兩個網上外賣平台的行爲進行調查，了解兩者有否對合作的餐廳施加要求而違反《競爭條例》，包括有否要求餐廳與其獨家合作，或透過與合作餐廳訂立協議條款或細則等。

競委會呼籲，任何餐飲業者如可提供關於上述2個平台或網上外送市場經營手法的資料，或對有關經營手法有所關注，可於今年2月11日或之前，在競委會網站填寫相關問卷。

除此之外，有關人士亦可透過電話（3462 2118）、電郵（complaints@compcomm.hk）、 郵遞或親臨競委會辦事處（必須預約），與競委會聯絡。 競委會將會根據《條例》及該會的《調查指引》，將收到的所有機密資料保密，包括資料提供者的身分。競委會同時亦接受由匿名人士所提供的資料。

競委會行政總裁畢仲明先生表示，在疫情持續、須保持社交距離的情況下，外賣平台在香港市民的日常生活中扮演著非常重要的角色。因此，確保該市場有效競爭，以保障業界、消費者及各相關人士的利益，至為重要，呼籲餐廳及其他持份者與競委會聯絡，提供資料以協助該會評估業界的經營手法， 包括是否有任何限制，損害了市場競爭。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳麗娜

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