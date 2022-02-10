【正能量】退休講師義教心靈正念課程　周華山：疫症是靈性覺醒最佳契機

▲ 周華山指出，透過心靈短片，渴望香港人可以集體升level。疫症既然已發生，必須勇敢面對，這是一個集體轉型、覺醒的最佳契機。

作為香港人，甚麼都要贏，贏在起跑線上，贏在提早退休，可有想過人類壽命愈來愈長，更何況，積蓄總有耗完一日。自在社的創辦人周華山說：「香港人平均壽命是全世界最長，若退休仍是65歲的話，最需要處理的，原來是退休後的生活和情緒。」

退休生活是甚麼模樣？從周華山口中所說的，是整個社會必須關注的嚴重問題。

「香港人平均壽命是全世界最長，女性87歲，男性是82，到我們這一代大概是90歲，若退休仍是65歲的話，問題便會出現，他們於社會上一生的奮鬥，風光過，到60多歲便隨著退休而直線下滑，鬱鬱而終，所以最需要處理生活和情緒上的問題。」他表示，若從生活質素，心靈質素，情緒質素都要作出調整。我現在做多些免費資訊片段，提供好大量關於心靈情緒溝通等資訊，讓大家可以廣傳幫到更多人。希望大家處理自己，始終心念創造實相，意向導致結果。

▲ 香港教育者、學者，非牟利慈善團體「自在社」的創始人。英國約克大學社會學博士。曾於香港理工大學、香港大學教授社會學與心理分析。推出過30多本文化研究著作。2004年起，開始研究提昇心靈健康的培訓課程。2006年9月創辦自在社，提供系統化的身心靈人才培訓。2009年，周華山把自在社由個人獨資改為政府註冊的非牟利慈善團體。（湯致遠攝）

退休無期限

周華山是自在社創辦人，曾有訪問提及60歲的他是一位退休講師，但，他總是東忙西忙，目的為宣揚正念，究竟他是退休了，還是另有打算？

我不算退休，但也不是full time job。

如同退休生活並非生活停止立即無念，也視乎每個人的追求而不同，他的自在社是一間非牟利機構，目的為社會的迷途小羔羊作引導，畢竟他也曾是過來人。

「我1962年出生於100呎的板間房，我經歷過最貧瘠的香港，到六、七十年代經濟起飛，八、九十年代飛黃騰達，今日香港成為全球第二大金融經濟中心，僅次於紐約，我們好富貴，好勁……」然後一場金融風暴，沙士，一浪接一浪衝擊香港的環境，同時也有港人的自尊心。

回望2003年沙士，是一個好的機會摧毀香港人的驕傲和自大。

▲ 不能開課上堂的日子，每天為面書專頁拍攝短片，差不多拍了700多條短片了。（湯致遠攝）

當然，低處真的未算低，近年社會氣氛，再加上疫情爆發，他預感香港環境會更加嚴峻，而自在社所辦的課程也須完全停止，於是決定拍片開解大家，他記得第一條片發布，得到300多人分享和幾萬個讚，當下，他才感到香港人真正大崩壞了。

香港人內裏是那麼desperate（絕望），大家都不知所措，表面好風光，內裡很虛。

有見及此，幾日後，自在社內部委員開會通過撥出一年20萬元經費來製作心靈短片。「雖然大多都是義工，但也要象徵式給幕後製作酬勞。現在拍了兩年，我渴望香港人可以集體升level。既然已發生，值得勇敢去面對，是一個集體轉型、覺醒的最佳契機。我們不是去否定名利權色，而是希望善用這次衝擊，因禍得福，令到心靈和靈性有所成長，開始放輕名利物質。我不是完全正確，只想提供一些可能性方法，希望大家不要帶著憤怒去對待跟自己不認同的，而是用愛。」他說。

迷失的過來人

當然，他明白若那麼容易放得低，人人都已立地成佛，而他惟有身體力行過著不重物質的生活，只因他也曾是迷失的過來人。

我現在已習慣極簡樸的生活，一個月總開支2,000元 ，是風光時的十分一。其實一切都是習慣來，快樂是習慣，痛苦是習慣！

▲ 周父一家七口，周華山是孻仔（前排右一），童年是由貧困中成長，曾經以賺錢為目標，欲失去了原本真正快樂。（黑白圖片／被訪者提供）

他坦言以前很放肆自己，而且目中無人，衣著趨時經常花枝招展，出入五星級酒店，還是找不到他的真正快樂，只因身邊一個真正朋友也沒有。

他埋首去做不同文化研究，曾去到摩梭女兒國，讓他開始反思甚麼叫快樂。「跟香港是兩個極端，由那刻開始，我知道有些東西值得我去學習。」

另一位給他打開快樂之門鎖匙的人，是一位見道法師的僧人。「當初我想開自在社，他已跟我說這是等於自殺，其時不知自己ego好大，只為證明自己幫到人。」他說。

▲ 99年開始去摩梭女兒國，因眾生為母的心態，所有人皆是自己的兒子或母親，即使貧窮，但不分你我的親密才是真正快樂。 （黑白圖片／被訪者提供）

其中最大得着是如何成作為一個助人組織的領袖，中間也是一種道與術的修練。

「因佛家有一樣觀念，佛陀是無名無相，為導你學懂一個道理，會呈現成一個你憎恨的人去鬧醒你。把他當成佛陀，是不會要改變他，但自己心態即刻改變！因我不再是我，不再認同自己感受，跨越了自己生命維度層次，於是那刻周華山給人罵，那些挫敗感完全不重要。自己不會給力量去讓他繼續發酵，明白自己做該做的事是甚麼。」周華山說。

先學習自我療癒

現在，他仍朝著凝聚一群志同道合的人，一起修身齊家治國平天下。

「我們一起學習和成長，貢獻社會，而不是改變其他人，改變是帶點批判，會變成對立……」人與人之間有很多不同關係，但要懂得燃亮別人生命。首先自我療癒，放下批判和投射，帶著清淨的慈悲心，從中周華山集各家正念之大成而結成一個《華山秘笈》療癒課程主題。

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「在心理學上，因沒好好處理童年所受創傷憤怒，會在不知不覺間帶著它來處理人際關係。《華山秘笈》的內在小孩，是做自己心裡面最好的雙親，去照顧曾受傷害的內在自己。我也經常跟其他家長說，孩子是來幫你找回第二個童年，他恍似是你的菩薩引導你去成長。」

青春和退休未必可兩次，但給你第二次機會去學習，應該可以修正吧！

記者：黃鑑江