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【新春2022】「利東街 x 愛同行」推農曆新年禮盒　$368包鳥結酥普洱茶兼做善事

休閒消費 20:16 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「利東街 x 愛同行」推農曆新年禮盒。

送牛迎虎，新春將至，「利東街」為迎接虎年，今年將888個大紅燈籠掛滿整條林蔭大道，充滿新春氣氛。「利東街」為將溫暖傳送給更多人，首次跟推廣多元文化教育的社會企業愛同行（WEDO GLOBAL）合作，推出「利東街 x 愛同行」農曆新年禮盒，送禮之餘，還可以為慈善出一分力！

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今年，「利東街」與「愛同行」合作，推出農曆新年禮盒，即日起至31日作限量發售，「利東街」指禮盒的所有收益扣除成本後將全數撥捐愛同行基金會（WEDO GLOBAL Foundation）以支持其社會工作，促進本地多元文化發展。

「利東街 x 愛同行」農曆新年禮盒禮品包括：

利東街2022年限量版利是封套裝（一套10個）

愛同行 別注版 We Mask Cover 可重用口罩（1個）

功夫茶舍懷舊普洱茶（1罐）

山手作開心果紅莓鳥結酥及陳皮杏仁鳥結酥（各4塊）

Flo Jewellery口罩鏈（1條）

CookieBoy手作曲奇餅（共3塊，口味包括提子燕麥、牛油花生醬及宇治抹茶各一）

禮盒售價：HK$368

送貨日期：26/1/2022至31/1/2022

愛同行網頁購買或購物平台Prezitt購買。

限量利是封及優惠券消費獎賞

（圖片由利東街提供）

利東街今個新年帶來利是套裝（一套10個），以中國水墨風燙金配上七彩新春圖案，包括雀鳥、花及魚等，再加上吉利的祝福賀語，十封利是拼起來更顯示了「利東街」的字樣。利東街表示由即日起至1月31日，於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$500（最多可用3張不同商戶收據），即可換領限量利是封一套！

另外，由即日起至1月31日，於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$200，即可換領HK$50餐飲現金折扣券一張。由即日起至2月28日，於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$1,000，即換領HK$50餐飲及HK$50購物現金折扣券各一張。

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：利東街地庫一樓客戶服務中心

「虎年起始．燈籠迎新春」

888個大紅燈籠裝飾掛滿整條林蔭大道每一個角落，大家可以打卡紀念。

日期：2022.1.15-2022.2.28

時間：中午12時至晚上10時（5時30分亮燈）

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記者：蕭雅文

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