【Staycation】挪亞方舟度假酒店「新春快閃優惠」　$438起住雙人客房+獨享寬闊露台

▲ 挪亞方舟度假酒店推出新春快閃優惠。(圖片由品牌提供)

挪亞方舟度假酒店現推出「新春快閃優惠」，雙人客房一晚只需HK$438起。今個新年即使未能海外旅遊，大家也可與家人摯友留港來一趟遠離繁囂俗世的Staycation!

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「新春快閃優惠」

雙人客房一晚只需HK$438起即可入住，各客房更獲得HKQAA衛生抗疫措施認證，兼備寬闊露台及獨立空調系統。

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優惠期：即日至2022年2月3日

入住期：即日至2022年3月31日

查詢：3411 8823

詳情及預訂：【按此】

*優惠只限於酒店官網預訂

*備有雙床客房及大床客房可供選擇

地址：馬灣珀欣路 33 號挪亞方舟度假酒店

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責任編緝：張懿慧