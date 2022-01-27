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【Staycation】挪亞方舟度假酒店「新春快閃優惠」　$438起住雙人客房+獨享寬闊露台

休閒消費 20:15 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

挪亞方舟度假酒店推出新春快閃優惠。(圖片由品牌提供)

挪亞方舟度假酒店現推出「新春快閃優惠」，雙人客房一晚只需HK$438起。今個新年即使未能海外旅遊，大家也可與家人摯友留港來一趟遠離繁囂俗世的Staycation!

最新影片：

「新春快閃優惠」

雙人客房一晚只需HK$438起即可入住，各客房更獲得HKQAA衛生抗疫措施認證，兼備寬闊露台及獨立空調系統。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
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優惠期：即日至2022年2月3日

入住期：即日至2022年3月31日

查詢：3411 8823

詳情及預訂：【按此

*優惠只限於酒店官網預訂

*備有雙床客房及大床客房可供選擇

地址：馬灣珀欣路 33 號挪亞方舟度假酒店 

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責任編緝：張懿慧

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