【創新科研】城大研「結構熱裝甲」破解266年物理難題　助提高核反應堆安全性

▲ 城大研發的「結構熱裝甲」在攝氏1,150度極端高溫下，仍能完全抑制萊頓弗羅斯特效應，有效冷卻液體。（城大提供圖片）

香港城市大學最新研發可快速傳熱的「結構熱裝甲」，能有效將液體冷卻應用溫度，提升至攝氏1,000度以上，相信能解決266年來經典物理現象「萊頓弗羅斯特效應」難題，可應用於航空及航天引擎，並提高新一代核反應堆的安全及可靠度。

萊頓弗羅斯特效應是1756年發現的經典物理現象，科學家多年來一直無法克服。當液體滴落在溫度遠超其沸點的固體表面時，在液體與超高溫表面之間瞬間產生絕熱的蒸汽層，使液體懸浮並阻斷固液接觸，導致傳熱效果顯著降低，甚至會使液體對高溫表面的冷卻失效。

城大研究團隊建構一種多層級復合結構熱裝甲，能有效將液體冷卻的應用溫度，提升至攝氏1,000度以上。裝甲具有熱異相性及多層級拓撲結構，結構整體由貫穿的導熱柱體支撐，以起到快速傳熱作用（即「熱橋」）；中層嵌有絕熱的多孔薄膜，以快速吸入及蒸發液體；底層的U型通道則用作及時排出蒸氣。

此結構能達到無阻礙的快速熱傳導，氣液自發相分離，以及液體在極端高溫下的超浸潤現象，即使在攝氏1,150度極端高溫下，仍能完全抑制萊頓弗羅斯特效應，並在整個溫度區間（即攝氏100至1,150度）均具有高效、可控的冷卻性能。上述研究項目由城大機械工程學系教授王鑽開、法國巴黎文理研究大學教授David Quéré，及內地吉林大學未來科學國際合作聯合實驗室主任兼城大香港高等研究院資深院士于吉紅共同領導研發，研究結果已於最新一期國際權威學術期刊《自然》發表。

王鑽開表示，受萊頓弗羅斯特現象影響，目前航空及航天引擎、新一代核反應堆等在超高溫下進行熱能冷卻，大多採用低效能氣體冷卻；其團隊設計的結構熱裝甲，則可製作成柔性器件，並緊固裝配在各種形狀的表面，對於難以直接微加工的表面也具有巨大實用潛力。

▲ 研究團隊由城大機械工程學系教授王鑽開（左二）領導。（城大提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅