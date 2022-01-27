【罪成判囚】涉企圖破壞輕鐵站設施　3男罪成判囚18個月

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4男女涉於2019年9月計劃破壞輕鐵站設施，包括閘機等，3男行動前被警方搜出板手等工具，隨後警方從行車紀錄儀及手機中發現，另有女生參與破壞輕鐵站的計劃。3名男被告早前被裁定1項串謀刑事損壞罪成，今（27日）於區域法院被判監18個月。法官判刑時指，本案嚴重之處是正值社會事件，若非有警員截停各被告，入閘機會受嚴重破壞，對上班市民造成的不便難以想像。

本案被告依次為李鈞浩（26歲，眼鏡店店主）、張溱煒（27歲，網球教練）、李懷恩（26歲，市場行政人員），莊詩慧（27歲，製圖師），被控1項串謀刑事損壞罪，控罪指他們在2019年9月5日，於香港串謀損壞屬香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站設施。莊經審訊後已被裁定罪脫。

代表律師求情指，被告計劃在凌晨時分行事，人流較少，案中亦無人受傷。代表律師續指，李鈞浩並未有號召及煽動他人，本案是受社會事件影響，被告已受沉重教訓；李懷恩的求情信顯示，他是品格積極及良善的人；張則僅在案中把風，事後已深切反省。

法官判刑時指，本案嚴重之處是正值社會事件，當時公眾秩序受嚴重破壞，公眾安寧受影響。案件中若非有警員截停各被告，閘機會受嚴重破壞，對上班市民造成的不便難以想像。

法官續指，各被告曾到多個輕鐵站視察及選擇路線，當中涉及屯門碼頭站、6條輕鐵路線，及30部閘機等。被告亦帶備衣服，商討事後更換，亦帶備板手等工具。雖然本案案件嚴重，但各被告在行動前被警察截停，加上各被告同意不少案情，節省法庭時間，就控罪判各被告入獄18個月。

控方案情指，警員於當日凌晨在屯門截停一輛私家車，車上載有3名男被告，及載有鐵鎚、螺絲批、扳手和鉗等。行車記錄儀錄下了3名被告的對話，顯示他們討論破壞輕鐵站的計劃，當中有人稱「搞咗市中心⋯⋯市中心同埋⋯⋯我想搞埋碼頭」、「攞鎚爆囉，攞士巴拿同埋鎚」等。控方指從有關對話可見，被告已達成協議進行破壞。

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記者：梁錦麟