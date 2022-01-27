【暫停面授】全港學校延長暫停面授至2月21日　社交距離措施延長至2月17日

​行政長官林鄭月娥今午（27日）宣布，所有社交距離措施延長多兩周至2月17日，全港學校暫停面授課堂到2月21日為止。

政府早前宣布全港中小學及幼稚園暫停面授課至農曆新年假期，只有中六級可回校上半日面授課，惟本港今日新增164宗確診個案，創本港兩年多疫情以來單日新高，林鄭月娥在記者會上確認本港目前疫情更加嚴峻，隨時有大規模爆發，故政府無法放寬或微調現行社交距離措施，宣布全數社交距離措施將延長至2月17日，並呼籲企業暫停舉辦大型活動。

林鄭亦宣布，全港學校暫停面授課堂安排延長多兩周，但由於學校假期多於公眾假期，故暫停面授安排直至2月21日為止，比社交距離措施較遲結束。

教育局其後補充指，全港中小幼及補習社將延長暫停面授課堂及校內活動的現行安排，意即只有備戰公開試的中六級學生可回校上半日課；局方亦「強烈呼籲」未打針的教職員、在校園內提供服務人士、家長及其他相關到訪者盡快接種，否則2月24日實施「疫苗通行證」後將不准入校。

【第五波疫情】「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」 注資防疫抗疫基金【不斷更新】

其他防疫措施詳情：

林鄭月娥宣布擴大「疫苗通行證」至表列處所 新入住院舍長者須先打疫苗（詳情即看：【下一頁】）

政府目標首針接種率推高至9成 林鄭否認迫人打針惟拒打針者「好多地方去唔到」（詳情即看：【下一頁】）

本港爆發第五波疫情，社區持續多條傳播鏈，今日（27日）新增164宗確診個案，創疫情以來單日新高，其中7宗涉懷疑染delta變種病毒，116宗為本地感染病例，當中12宗涉不明源頭個案、104宗與其他個案相關，詳情即看【下一頁】

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅