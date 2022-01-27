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【紅陶大宇】落花墟派福袋為市民打氣　陶大宇收入增不敢亂使

娛樂 17:20 2022/01/27

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陶大宇向市民派福袋。（東星圖片）

憑《倒轉地球》爆紅的陶大宇，早前錄製賀年歌歌《紅陶大宇喜迎春》，今日在年廿五大宇現身花墟，宣傳歌曲並向街坊派福袋，為市民打氣。

陶大宇感謝公司找他錄製賀年歌，原本計劃在花墟拍攝MV，跟街坊互動，打造過年氣氛，不過疫情下不容許拍攝，只能將錄音花絮製剪輯成MV，而大宇也不想原先概念，故今日落花墟宣傳。

提早過年。

被問是否大宇收入急增，他指一定會有，但沒去計算。他也不會亂使錢，現在學會節儉，應用才會用。

最新影片：肥仔+193訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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