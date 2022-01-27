【紅陶大宇】落花墟派福袋為市民打氣 陶大宇收入增不敢亂使 娛樂 17:20 2022/01/27 分享： 熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 ▲ 陶大宇向市民派福袋。（東星圖片） 憑《倒轉地球》爆紅的陶大宇，早前錄製賀年歌歌《紅陶大宇喜迎春》，今日在年廿五大宇現身花墟，宣傳歌曲並向街坊派福袋，為市民打氣。 陶大宇感謝公司找他錄製賀年歌，原本計劃在花墟拍攝MV，跟街坊互動，打造過年氣氛，不過疫情下不容許拍攝，只能將錄音花絮製剪輯成MV，而大宇也不想原先概念，故今日落花墟宣傳。 ▲ 提早過年。 被問是否大宇收入急增，他指一定會有，但沒去計算。他也不會亂使錢，現在學會節儉，應用才會用。 最新影片：肥仔+193訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【倒轉地球】陶大宇出賀年歌勇闖樂壇 為陪母親過年放棄內地掘金 20:01 2022/01/24 【倒轉地球】陶大宇出賀年歌勇闖樂壇 為陪母親過年放棄內地掘金 【倒轉地球】陶大宇首次網上騷僅唱3首歌 甩beat水潑台風唱郭富城名曲 10:58 2021/12/31 【倒轉地球】陶大宇首次網上騷僅唱3首歌 甩beat水潑台風唱郭富城名曲 【娛圈秘聞】黎耀祥曾購千五呎豪宅陷拮据 陶大宇大方分享人工助好友供樓 13:47 2021/12/09 【娛圈秘聞】黎耀祥曾購千五呎豪宅陷拮据 陶大宇大方分享人工助好友供樓 你可能感興趣 【倒轉地球】陶大宇出賀年歌勇闖樂壇 為陪母親過年放棄內地掘金 20:01 2022/01/24 【倒轉地球】陶大宇出賀年歌勇闖樂壇 為陪母親過年放棄內地掘金 【倒轉地球】陶大宇首次網上騷僅唱3首歌 甩beat水潑台風唱郭富城名曲 10:58 2021/12/31 【倒轉地球】陶大宇首次網上騷僅唱3首歌 甩beat水潑台風唱郭富城名曲 【娛圈秘聞】黎耀祥曾購千五呎豪宅陷拮据 陶大宇大方分享人工助好友供樓 13:47 2021/12/09 【娛圈秘聞】黎耀祥曾購千五呎豪宅陷拮据 陶大宇大方分享人工助好友供樓 陶大宇 演員 MV