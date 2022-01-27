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【疫苗通行證】林鄭月娥：擴大「疫苗通行證」至表列處所　新入住院舍長者須先打疫苗

社會 18:08 2022/01/27

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林鄭月娥公布「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」。

行政長官林鄭月娥今日（27日）下午5時30分在見傳媒，她說除了社交距離措施之外，亦要提高疫苗接種率。她說行政會議將要議討論修改《599F》條例，擴大表列處所，同時將「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」。

她指今日已更新「安心出行」，當中會有接種記錄，或者豁免打針記錄。具體擴大的處所，她說各個局正在討論，「室內可做的都會做。」

至於長者方面，她說長者一旦入院，時間較長，保護長者十分必要。她表示將擴大為院舍長者接種疫苗，新入住院舍的長者需要先打新冠疫苗。

另外，她表示葵涌邨的疫情回穩，將在明天早如期解封逸葵樓。居民將獲派樣本樽，之後可提交深喉唾液樣本檢測。另外，映葵樓及夏葵樓將在本周六解封。她說感謝3萬多名居民，如果有困難，可以聯絡政府，勞工處已提供相關諮詢。

林鄭月娥今日公布多項防疫措施。（梁偉榮攝）

港府今日下午亦已更新「安心出行」流動應用程式。根據應用程式更新，「安心出行」加入支援新冠疫苗接種醫學豁免證明書，並會於進入場所界面自動顯示電子針卡二維碼，或新冠疫苗接種醫學豁免證明書。屆時進入場所掃描二維碼時，將會以不同顏色識別是否有疫苗接種紀錄、備有豁免證明書，或是無上載針卡。

本港爆發第五波疫情，社區持續多條傳播鏈，今日（27日）新增164宗確診個案，創疫情以來單日新高，其中7宗涉懷疑染delta變種病毒，116宗為本地感染病例，當中12宗涉不明源頭個案、104宗與其他個案相關，詳情即看【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：袁澍

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