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【靚媽食譜】陳倩揚新手不敗健康食譜　自家製低糖低脂麵包布甸

健康 16:31 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

陳倩揚教自製低糖低脂麵包布甸。

疫情再爆發加上禁晚市堂食下，不少人化身廚神搞搞新意思，善待家人個胃。3孩靚媽陳倩揚最近在家試驗出一款健康美味的麵包布甸食譜，以自製紅菜頭亞麻籽麥包加入布甸餡料，成品非常吸引，小朋友實鍾意！

最新影片推介︰花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

陳倩揚向TOPick分享這款健康版麵包布甸食譜，特別點出她以紅菜頭亞麻籽麥包為主打，高纖有營養，比白麵包健康。由於會加入香濃的布甸餡，故用麵包機製作的麵包不宜太大，否則會「好漏」。

加入了紅菜頭亞麻籽的麵團，分成6份，切勿太大個。（受訪者提供相片）

而這個布甸餡料是沒有加入忌廉，比市面上的麵包布甸低糖低脂，而且材料非常簡單，都是每個家庭都會有的，倩揚介紹道︰

少甜版唔使落忌廉，買少樣嘢好方便，屋企實有材料整，識整唔使排長龍買。

倩揚近日就此食譜在facebook開直播教學，特別提到布甸餡所用的雞蛋分量，最好是一半落全隻蛋，另一半只落蛋黃，她試驗後發覺這配搭的口味最佳，「兩者混埋一齊最好食，因全部蛋黃太漏，只有全蛋又不夠香。」

這款低糖低脂麵包布甸賣相非常吸引！（受訪者提供相片）

【麵包布甸食譜】（6個）

「紅菜頭亞麻籽麥包」材料：

高筋麵粉 200g
小麥粉 80g
紅菜頭粉 20g
亞麻籽粉 10g
豆奶 140g (目測麵團情況再加）
乳酪（後加約40-60g，視乎麵團濕潤程度）
鹽 4g
糖 20g
核桃油 20g
即溶酵母 3g

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步驟：

1. 將所有材料逐步放入麵包機，開麵團模式
2. 從麵包機取出麵團
3. 排氣、分割成6份、滾圓 (每份約100g)
4. 放於焗盤上蓋上麵包布再發酵45分鐘至1小時
5. 焗盤預熱150度，入爐焗15分鐘
6. 出爐後放涼一會 
7. 用麵包刀開頂、圍邊切一個內圓
8. 再將圓圈範圍麵包取出
9. 用匙羹輕輕按壓麵包內圍

出燼！紅菜頭亞麻籽麥包高纖有營養。（受訪者提供相片）

布甸餡料：

蛋黃 3隻
全蛋 2隻
糖 20g
粟粉 2湯匙
無鹽牛油 10g
全脂奶 350ml

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步驟： 

1. 蛋黃、全蛋、糖、粟粉放入碗打發均勻
2. 奶放入鍋中加熱至輕微冒煙後熄火
3. 一邊攪拌一邊加入蛋液
4. 再開中小火加熱至蛋漿形成微杰狀
5. 將蛋液倒進麵包內
6. 以150度焗20分鐘即成

【以上食譜獲陳倩揚授權刊登】

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記者︰林綺玲

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