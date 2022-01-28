【靚媽食譜】陳倩揚新手不敗健康食譜　自家製低糖低脂麵包布甸

▲ 陳倩揚教自製低糖低脂麵包布甸。

疫情再爆發加上禁晚市堂食下，不少人化身廚神搞搞新意思，善待家人個胃。3孩靚媽陳倩揚最近在家試驗出一款健康美味的麵包布甸食譜，以自製紅菜頭亞麻籽麥包加入布甸餡料，成品非常吸引，小朋友實鍾意！

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陳倩揚向TOPick分享這款健康版麵包布甸食譜，特別點出她以紅菜頭亞麻籽麥包為主打，高纖有營養，比白麵包健康。由於會加入香濃的布甸餡，故用麵包機製作的麵包不宜太大，否則會「好漏」。

▲ 加入了紅菜頭亞麻籽的麵團，分成6份，切勿太大個。（受訪者提供相片）

而這個布甸餡料是沒有加入忌廉，比市面上的麵包布甸低糖低脂，而且材料非常簡單，都是每個家庭都會有的，倩揚介紹道︰

少甜版唔使落忌廉，買少樣嘢好方便，屋企實有材料整，識整唔使排長龍買。

倩揚近日就此食譜在facebook開直播教學，特別提到布甸餡所用的雞蛋分量，最好是一半落全隻蛋，另一半只落蛋黃，她試驗後發覺這配搭的口味最佳，「兩者混埋一齊最好食，因全部蛋黃太漏，只有全蛋又不夠香。」

▲ 這款低糖低脂麵包布甸賣相非常吸引！（受訪者提供相片）

【麵包布甸食譜】（6個）

「紅菜頭亞麻籽麥包」材料：

高筋麵粉 200g

小麥粉 80g

紅菜頭粉 20g

亞麻籽粉 10g

豆奶 140g (目測麵團情況再加）

乳酪（後加約40-60g，視乎麵團濕潤程度）

鹽 4g

糖 20g

核桃油 20g

即溶酵母 3g

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步驟：

1. 將所有材料逐步放入麵包機，開麵團模式

2. 從麵包機取出麵團

3. 排氣、分割成6份、滾圓 (每份約100g)

4. 放於焗盤上蓋上麵包布再發酵45分鐘至1小時

5. 焗盤預熱150度，入爐焗15分鐘

6. 出爐後放涼一會

7. 用麵包刀開頂、圍邊切一個內圓

8. 再將圓圈範圍麵包取出

9. 用匙羹輕輕按壓麵包內圍

▲ 出燼！紅菜頭亞麻籽麥包高纖有營養。（受訪者提供相片）

布甸餡料：

蛋黃 3隻

全蛋 2隻

糖 20g

粟粉 2湯匙

無鹽牛油 10g

全脂奶 350ml

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步驟：

1. 蛋黃、全蛋、糖、粟粉放入碗打發均勻

2. 奶放入鍋中加熱至輕微冒煙後熄火

3. 一邊攪拌一邊加入蛋液

4. 再開中小火加熱至蛋漿形成微杰狀

5. 將蛋液倒進麵包內

6. 以150度焗20分鐘即成

【以上食譜獲陳倩揚授權刊登】

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記者︰林綺玲