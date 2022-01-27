【港鐵甩門】港鐵廣告牌活門面板外傾釀事故　將為軌旁廣告牌引入預防性維修

▲ 港鐵銅鑼灣站早前發生罕見意外，有列車車門在入站停車時脫落。

港鐵銅鑼灣站上月發生罕見意外，有列車車門在入站停車時脫落。港鐵今日（27日）公布調查報告，總結事故原因為活動式軌旁廣告牌的活門面板向外傾，與正進入月台的事故列車的一對車門相撞，導致車門脫落。港鐵指，正積極落實調查報告中的改善建議，包括為軌旁廣告牌引入預防性維修，落實承辦商加強軌旁廣告牌更換和上鎖程序，以及加強對承辦商定期督導及審核等。

報告指出，事故中的面板為活動式軌旁廣告牌的活門面板，面板設有兩把栓鎖及兩個擋塊，以防止其向外傾。 結果顯示，由於栓鎖和擋塊當時未能固定活門面板，面板於是向外傾，並撞到該列車的第一對外側車門。 調查委員會認為，事故發生前，其中一把栓鎖的鎖舌已下滑，而另外一把栓鎖則有缺損，質疑承辦商的人員對如何完全鎖緊活門面板、及栓鎖的運作原理缺乏深入的理解，因此栓鎖已有缺損但未察覺。

▲ 車門當時脫落在路軌上。（網上圖片）

報告又指出，活門面板其中一個擋塊已經丟失，另一個擋塊則缺少了一顆固定螺釘，未能阻止面板在頻繁晃動後向外傾。調查委員會認為，承辦商未有察覺栓鎖出現問題的同時，港鐵亦沒有明確要求承辦商，在其檢查程序內包括檢查擋塊，亦沒有針對面板栓鎖及擋塊的耗損進行預防性維修。

調查報告提岀多個建議，當中港鐵要加強對承辦商的定期督導及審核，確保其人員的工作質素及知識，亦要為約300塊牽涉拉動面板的軌旁廣告牌，加裝遙距監察感應裝置，在面板未完全上鎖將發出提示；又建議加強現有軌旁廣告牌的維修制度，引入預防性維修，尤其是針對與鎖緊面板相關的裝置。

港鐵公司車務總監李家潤博士向受事故影響的乘客致歉，又指在確定事故成因後，一直竭力消除發生同類事故的潛在風險，包括永久移除全部8塊活動式軌旁廣告牌。

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責任編輯：黃悅晴