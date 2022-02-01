【Disney+電影】《梅艷芳》足本導演版大年初二上架　增超過1小時電影版未曝光片段

▲ 《梅艷芳》（足本導演版）

《梅艷芳》（足本導演版）共有5集，首集將於農曆大年初二即（2月2日）下午4時於Disney+上架。

一連5集的《梅艷芳》足本導演版內，將新增超過1小時在電影版未曝光片段，以更立體、豐富方式呈現樂壇天后梅艷芳（梅姐）的事業、姐妹情、愛情、友情，以及最後患病時期的百般經歷。

最新影片推介：林明禎專訪

《梅艷芳》（足本導演版）6大重點：

1.更多細緻劇情內容

《梅艷芳》（足本導演版）加入逾1小時的從未曝光片段，更多情節將會更深入回顧梅姐傳奇一生，其中包括由Eddie全力為梅姐設計的舞台造型。

造型上屢作突破、領先潮流，令梅姐每次推出新歌時，樂迷都會引頸以待。《壞女孩》、《烈燄紅唇》等令人震撼的大膽性感造型，於當時樂壇別樹一幟，至今亦無人能夠望其項背，成功令梅姐的歌曲表演成為視覺聽覺的高級盛宴。

《梅艷芳》（足本導演版）亦會加入鐵達時廣告的經典典雅造型。到底Eddie為成就梅姐「百變天后」美譽貢獻了多少心力？讓我們於足本版中，一再重溫「百變天后」的迷人風姿的同時，發掘更多梅姐與這位亦師亦友亦父的伯樂的莫逆之情。

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2.更多與張國榮相關片段

梅艷芳與張國榮（哥哥）兩位流行樂壇天皇巨星的深厚友誼，是一眾香港甚至華人樂迷一直傳頌的美事。

二人無論在公在私都合作無間，其中包括令人印象難忘的電影合作：《胭脂扣》的如花與十二少，這段港人的集體回憶已於《梅艷芳》原版本出現。當然梅姐與哥哥的經典時刻絕對不只於此。

《梅艷芳》（足本導演版）除了會更完整地呈現梅姐與哥哥初次見面時所建立的情誼、拍攝《胭脂扣》前後的交集，還有哥哥於發表經典作品《Monica》後，於樂壇成績飛昇時與梅姐分享的喜悅。

此外，更會有兩位如日方中的巨星對事業上急流勇退的看法，以及契爺何冠昌對梅姐電影路上的指導。

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3.更多感情描寫

梅姐曾於訪問中提到，上天沒有給她可開花結果的愛情，但給她樂迷影迷的愛護，也算公道。梅姐一直希望愛情能夠開花結果，可惜未能如願。影集中着墨最多、與日本當紅流行歌手的一段情，是梅姐最為人知及最刻骨銘心的愛情經歷。

《梅艷芳》（足本導演版）將會播出更多與這段情相關的片段，亦會有更多她與Ben於泰國的經歷。梅姐一生用情至深，對身邊人都有莫大付出，可惜用情深，受傷亦深。但正如影片中的Eddie所言，絕代芳華的梅姐，其後將一生的崎嶇波折化為歷煉，融於作品之中，成就感動人心的經典。

另外，梅艷芳與家姐梅愛芳同喜同悲，二人大半輩子生活軌跡密不可分，由童年賣唱、參賽出道、談情等人生順逆階段，梅愛芳都對她有着千絲萬縷關係與影響。

足本導演版將更深入描述這兩位姐妹之間的關係，包括梅姐得悉家姐準備結婚後一連串羡慕與不捨的複雜反應，以及梅愛芳患病時，梅姐陪伴家姐共同度過的最後時光。

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4.結構、配樂、調色重新編排

有份參與編劇的導演梁樂民表示，《梅艷芳》足本版除有更多時間展現原已拍好的內容外，還會於結構、配樂、調色三方面，重新作出編排。

結構方面，新加插的片段，讓觀眾用另一角度經歷梅姐一生。配樂方面，會加入更多金曲，以歌曲展現歌后生平及經歷。至於調色方面，將調校至更適合於家中收看的素質及色調。

5.更多經典金曲

梅姐憑藉於樂壇同輩中獨一無二的中低音女聲，加上豐富的人生歷練，以及從小累積的表演經驗，於1980年代出道後火速成為舞台上的皇者，連奪5屆最受歡迎女歌星獎項，直至2003年逝世之時，一直穩佔香港甚至華語樂壇的頂峰。

誠如影片中華星高層蘇先生所講，梅姐的慢歌如《夕陽之歌》、《心債》、《胭脂扣》、等唱出無限欷歔；快歌如《壞女孩》、《烈燄紅唇》等，唱出女性反叛。快慢歌都屬於頂尖級數，成為香港樂壇數一數二的全面歌手。此外，足本導演版新加入成為的《傳說》（代唱版本）及其他從未曝光金曲。

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6.重現香港黃金歲月

成長於1960、70年代，事業發展於1980年初，梅姐的發展以及她的黃金歲月，與香港這城市的發展緊緊交纏。

平民化的消遣地荔園傳出歌舞聲，與利舞臺那邊同時唱出的多曲衣香鬢影，共奏出香港的一幕幕繁榮盛世。尖東海旁的聖誕燈飾，以及彌敦道的招牌掛燈，將昔日熱鬧凝聚至今，再次展現80年代香港充滿活力的城市脈搏。

一連5集《梅艷芳》（足本導演版），首集將在2022年2月2日下午4時於Disney+ 獨家上線。其後逢周三下午4時上線1集。