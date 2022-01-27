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【洪為民群組】 蕭澤頤：為加強警政溝通而出席宴會　再次向受影響人士致歉

社會 17:57 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

蕭澤頤：為加強警政溝通而出席宴會。（警方提供）

警務處今日（27日）公布2021年整體治安情況（詳情即看【下一頁】）。會上警務處處長蕭澤頤被問及早前曾出席洪為民生日宴會，他回應指相關調查仍在進，行故不便作用評論。不過，他說，推動社羣參與、共同推動警政是警方策略方針，而社區警政目的是加強與市民溝通，更為「貼地」，而作為警務處處長亦都要以身作則，多與社會持分者溝通。

他稱，洪為民在道路安全上與警方有很長久的關係，指對方在交通安全隊服務多年，自1995年加入交通安全隊，並在2016至2020年出任交通安全隊總監，去年轉任榮譽總監，近期曾帶同小朋友參與少年警訊活動，他強調私交上與洪為民無甚聯絡。

至於被問及到竹篙灣隔離的感受，蕭澤頤認為身為官員或者市民都有責任抗疫，進入竹篙灣隔離是應該，又再次向因事件受影響的人士致歉。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠

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