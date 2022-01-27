【霍家爭產】各房有望達成全面和解再押後至明天　法官望有完滿結局

▲ 被問及能否全面和解時，長房三子霍震宇續回應「有進展」。梁偉榮攝

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟，長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購權爭議，案件於開審6天後，原告長房霍麗娜及霍震宇先後要求押後案件，待各方商討解決方案。經過9天商討後，案件今（27日）於高等法院再訊。原告一方指長房已同意協議，申請押後至明天（28日），有望達成全面和解。二、三房一方指從長房收到70頁文件後須索取指示，另就提出之建議有待長房回覆。法官將案件押後至明(28日)午，期望案件能得出完滿結局，若各方不能達成協議，案件則將於2月7日續審。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括長房長子霍震霆、二子霍震寰、二房及三房成員及多間家族公司。

代表原告長房霍麗娜的資深大律師余若海表示，長房成員已同意協議，得知二、三房正與遺產執行人商討中，故要求押後多1天時間，相信屆時法庭可以同意傳票方式處理及終結案件。余續指案件或有3個情況發生，首先是所有人同意協議，其次繼續聆訊或剩餘二、三房向霍麗娜反索償之爭議。

代表答辯人之一、長房二子霍震寰的資深大律師黃仁龍表示，經各方代表律師連日的努力，初步已達全面和解概要。代表霍英東基金的資深大律師翟紹唐表示，支持押後申請，並期望各方能達成全面和解。

代表二、三房的大律師王則左表示，昨(26日)午才收到一些文件，需時索取指示後回覆長房。至於從長房收到的70頁草擬文件，王指已向長房提出一些建議，正等候長房回覆。

法官陸啟康表示，相信現階段進展良好，若最終不能達成全面和解，恢復聆訊的話，時間亦應大幅縮短，並定於2月7日繼續聆訊。法官表示期望案件得出完滿結局，並希望於明天所謂的最後限期前，二、三房與長房作出良好溝通，遂將案件押後至明天(28日)下午再訊。

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記者：林育慧