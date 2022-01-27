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【防疫抗疫基金】逾9成合資格旅業從業員獲發資助　涉款2.51億元

社會 18:22 2022/01/27

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逾9成合資格旅業從業員獲發防疫抗疫基金資助，涉款2.51億元。（林宇翔攝）

「防疫抗疫基金」下支援旅遊業的第六輪資助計劃今日（27日）已向超過99%合資格人士發放現金津貼，涉及金額超過2.51億元。有關款項已直接存入約1,510間代理商、約17,150名旅行代理商職員及主業為持證導遊或領隊的自由作業者以及約3,350名以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機指定的銀行帳戶。
 
第六輪旅遊業資助計劃詳情如下：

（一）旅行代理商：僱用10名或以下職員的旅行代理商獲得劃一5萬元的津貼；僱用11名或以上職員的旅行代理商，津貼金額直接與其職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員5,000元津貼為計算基準；

（二）旅行代理商職員及主業為持證導遊或領隊的自由作業者：每人獲發一次過7,500元津貼；及

（三）以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機：每名司機獲發放一次過3,350元津貼。
　　
旅遊事務署提醒，合資格旅行代理商及其職員如從未申請或沒有在上一輪計劃申請津貼，須於2月7日或之前向旅行代理商註冊處提交申請表及相關證明文件。申請指引及表格已上載旅遊事務署網頁

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責任編輯：陳麗娜

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