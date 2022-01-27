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【張致恒離婚】Steven太太突然宣布離婚　雯雯：分開不代表完結

娛樂 18:41 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

張致恒離婚。

前Boyz成員張致恒（Steven）離婚。Steven去年因捲入欠債糾紛，更一度為避債而搬屋，加上出軌及偷食，形象插水，而太太雯雯一直在身旁支持，而Steven亦有發奮賺錢養家，更曾上擂台跟YouTuber大J打拳賽。不過太太雯雯今日突然在社交平台宣布，宣布Steven離婚。

雯雯今日在IG發文，並配上一張黃昏圖片，留言：「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天我們正式離婚了。我也真心祝福你能夠幸福。」

張致恆的太太雯雯於iIG公佈「分訊」。

雯雯跟張致恒曾共歷患難，在Steven欠債期間，雯雯一度跟丈夫債主Naomi罵戰，力挺丈夫，甚至歷過經濟低潮，多度發文表示感到徬徨。

最新影片：193+肥仔訪問

Steven後來決定改過自身，去年全心在內地工作搵錢，後來也因為坦言要賺錢，而接受跟大J台上對打。他曾拍片表示：我要多謝太太及家人支持，如果沒她們支持，我都沒勇氣上台打比賽，第一次上台打拳，無論贏輸都希望得到大家掌聲！」

當時他表示想藉拳賽令大家看到想改變的決心，更每日跑步練拳，希望讓大眾看到他全新的一面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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