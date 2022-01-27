【幼稚園計劃】幼稚園學費減免計劃將提升上限　楊潤雄盼紓緩有需要家庭經濟負擔

▲ 正當局計劃將「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」的學費減免上限提升。（資料圖片）

政府自2017／18學年起推行幼稚園教育計劃，教育局於2019九年全面檢討計劃的推行情況，並於2021年8月公布報告。教育局局長楊潤雄表示，為紓緩有經濟需要家庭的經濟負擔，正計劃將「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」的學費減免上限提升，即獲全額學費減免的家長，無需支付減免上限與實際學費的差額。

楊潤雄於教育局網誌《局中人語》中表示，幼稚園教育計劃推行5年以來運作暢順，普遍得到社會的廣泛支持，近期亦推出多項優化措施，包括為紓緩有經濟需要家庭的經濟負擔，正計劃將「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」的學費減免上限，由現時參加計劃的幼稚園學費的第75個百分位數，提升至第100個百分位數。換言之，獲得全額學費減免的家長，無需支付差額。

他又提到，當局已優化分配幼稚園校舍的機制，亦延長150萬元「搬遷津貼」至下學年；本學年的「校舍裝修津貼」名額由50個增加至250個。他指出，為提升幼稚園教師的能力和促進專業發展，本學年亦向參加計劃的幼稚園提供一筆過10萬至20萬元的教師專業發展津貼，又為幼稚園資深教師、主任或有志晉升較高職級的教師，提供為期5星期的在職專業培訓課程。



楊潤雄又指出，教育局剛公布推出「一筆過家長教育津貼」，於2021／22學年向參加計劃的幼稚園提供9萬至10萬元的額外資助，鼓勵學校在未來5年，啓動和舉辦有系統的家長教育課程、成立家長教師會等，以推動家長教育。

楊潤雄強調，未來會繼續與業界攜手並肩，適時檢視和優化不同措施，為幼童的身心健康成長繼續努力。

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責任編輯：黃悅晴