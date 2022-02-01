【情人節2022】唯港薈三日兩夜情人節住宿　人均$1900包4道菜晚餐＋刺繡名字枕頭

▲ 唯港薈推出三日兩夜住宿計劃及情人節菜譜。（圖片由Hotel-icon提供）

2月即將來臨，情人節將近，唯港薈推出三日兩夜住宿計劃之餘，還推出了情人節菜譜，住宿計劃還包含各種餐飲以及禮盒，讓大家與另一半過一個幸福情人節。

最新影片

「愛意彌漫」浪漫住宿假期詳情：

第一日：

氣泡酒乙支配馬卡龍

客房雙人浪漫4道菜晚宴

第二日：

The Market享用自助早餐

NakedLab情人節禮盒換領券乙張（價值港幣1,310元），包括：

Indigo Living 香薰蠟燭兩款及NakedLab自訂刺繡名字有機枕頭套兩個

高級火腿及芝士拼盤

第三日：

The Market享用自助早餐

此外，客人惠顧The Market自助餐、GREEN下午茶、或米中菜廳天外天，可享有85折優惠，其他服務及設備包括免費享用客房內迷你吧，每天補給的小吃和飲料、免費使用9樓的室外池畔平台，以及多項娛樂設施，如PlayStation 4電子遊戲機、PlayStation VR、桌球及足球機等。

預訂日期︰由即日起至2022年2月11日

入住日期︰2022年2月11至13日，2月12至14日，2月13至15日，2月14至16日

價錢：港幣3,800元入住兩晚，另收加一服務費。

方案代碼：LOVE

預訂或查詢請按此。

▲ ICON36 城景客房。（圖片由Hotel-icon提供）

除此之外，唯港薈還有推出FOODCATION 「食+住」優惠，酒店指除了可品嚐雙人自助早餐外，客人可以優惠價自選一項餐飲禮遇，包括The Market自助午餐、早午餐或晚餐、GREEN晚市套餐連無限暢飲指定飲品、天外天晚市菜譜及港幣$800餐飲消費額等。

價錢：每房每晚港幣$1,700起，另收加一服務費。

餐廳天外天 – 情人節午膳／晚膳菜譜

於2022年2月12至14日，酒店指中菜廳的行政總廚黃子其師傅會為情侶炮製「情人節五道菜午膳菜譜」，頭盤有子薑蜜汁叉燒、香蔥干邑焗日本蠔、柚子香芒帶子沙律。接著有瑪卡杞子花膠燉羊湯、玫瑰香煎鵝肝伴金蒜M6和牛粒、 龍蝦鮮蝦稻庭麵，最後有香草玫瑰朱古力慕絲蛋糕伴GODIVA小熊。

午膳菜譜價錢：每位港幣$888起，另收加一服務費。

另提供「情人節六道菜晚膳菜譜」，額外主菜有魚子金湯芙蓉星斑件。

晚膳菜譜價錢：每位港幣$1,288起，另收加一服務費。

午膳及晚膳均配免費送贈瑪姆玫瑰香檳一杯。

訂座及詳情請按此。

GREEN – 情人節半自助午宴／四道菜午餐／情人節晚餐

酒店指每位女士於2月12至14日惠顧可免費獲贈紅玫瑰一枝，GREEN將於2月12至13日情人節前夕帶來「甜蜜情人節半自助午宴」，有各式海鮮、刺身、頭盤等，再有波士頓周打湯、主菜可選香煎蘇格蘭三文魚柳拼深海大蝦配黑魚子牛油汁或炙燒草飼西冷牛扒配牛肝菌汁。

▲ 唯港薈推出三日兩夜住宿計劃及情人節菜譜。（圖片由Hotel-icon提供）

甜品更可以無限品嚐，每位另加港幣$128更可無限添飲紅白酒或氣泡酒。

價錢：每位港幣$558起，另收加一服務費。

而2月14日情人節當天可品嚐「甜蜜情人節四道菜午餐」，頭盤為火腿拼盤配雜錦橄欖或煙三文魚配羽衣甘藍沙律，再有波士頓周打湯、主菜可選香辣葡式雞胸、香燒或烚鮮魚伴時蔬及魚子牛油汁或忌廉大蒜大啡菇意大利飯。

當中還有情人節主題甜品—香草玫瑰朱古力慕絲蛋糕伴GODIVA朱古力小熊，配以紅白酒、氣泡酒一杯，每位另加港幣$128更可無限添飲。

價錢：每位港幣$388起，另收加一服務費。

「濃情蜜意情人節晚餐」的頭盤則有法式鴨肝醬批配黑松露，還有時令生蠔三食（吉列蠔、青檸汁生蠔、芝士莧菜焗蠔）、法式龍蝦湯配龍蝦沙律多士、主菜可選香煎蘇格蘭三文魚柳拼深海大蝦配黑魚子牛油汁、炙燒草飼西冷牛扒配牛肝菌汁、甜品為香草玫瑰朱古力慕絲蛋糕伴GODIVA小熊。

價錢：兩位用港幣$1,688起，另收加一服務費。

訂座及詳情請按此。



▲ GREEN_香煎蘇格蘭三文魚柳拼深海大蝦配黑魚子牛油汁。（圖片由Hotel-icon提供）

▲ GREEN_香草玫瑰朱古力慕絲蛋糕伴GODIVA朱古力小熊。（圖片由Hotel-icon提供）

▲ GREEN_波士頓周打湯。（圖片由Hotel-icon提供）

▲ 天外天_玫瑰香煎鵝肝伴金蒜和牛粒。（圖片由Hotel-icon提供）

▲ 天外天_精選三小碟。（圖片由Hotel-icon提供）

▲ 時令生蠔三食。（圖片由Hotel-icon提供）

▲ （圖片由Hotel-icon提供）

▲ ICON36半海景客房。（圖片由Hotel-icon提供）

▲ NakedLab情人節禮盒。（圖片由Hotel-icon提供）



The Market – 情人節自助餐

酒店指自助餐有即開生蠔、海鮮、燉湯、刺身壽司、沙律、冷盤、烤肉、印度、泰國及馬來西亞美食，還有新推出的沙巴名菜鱷魚肉肉骨茶，含豐富蛋白質及膠原蛋白，以及招牌冬蔭功配爽口大蝦。

主題甜品則有心形士多啤梨玫瑰奶凍、士多啤梨棉花糖三文治、紅桑子松露朱古力、榛子朱古力棒、士多啤梨荔枝啫喱杯、GODIVA士多啤梨朱古力等，以及一系列榴槤甜品、GODIVA軟雪糕、Mövenpick雪糕等。

2月12—14日 自助早午餐 上午11時45分至下午2時30分 成人港幣$658 小童港幣$428 自助晚餐 晚上6時30分至10時 成人港幣$888 小童港幣$608

訂座及詳情請按此。

飄香榴槤外賣下午茶／「GODIVA甜蜜獻禮」外賣下午茶 （2位用）

喜愛榴槤的情侶可選擇「飄香榴槤外賣下午茶」（港幣$598），當中包括馬來西亞D175紅蝦及D197榴槤，以及以馬來西亞進口榴槤所製成的甜點，包括Forbidden D24榴槤蛋卷、榴槤班蘭卷、金榜榴槤芝士蛋糕、榴槤泡芙及榴槤木糠布甸，還有班蘭千層蛋糕及烏龍茶啫喱。

惠顧此外賣下午茶更附送唯港薈自家製榴槤雪糕或榴槤 x GODIVA扭紋雪糕（單球）禮券兩張。

朱古力迷則可選擇「GODIVA甜蜜獻禮」外賣下午茶 （港幣$658），甜點有伯爵茶黑朱古力慕絲、自家製榛果碎朱古力、酒漬櫻桃黑朱古力、GODIVA士多啤梨朱古力、檸檬馬鞭草覆盆子馬卡龍等，還有英式鬆餅配奶油忌廉及果醬。

下午茶更贈送GODIVA X 唯港薈朱古力禮盒及GODIVA軟雪糕禮券兩張。

預訂請按此。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文