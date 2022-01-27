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【第五波疫情】林鄭月娥：已經向廣東省求助　望可以提升實驗室檢測能力

社會 18:34 2022/01/27

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第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日見記者。（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區持續多條傳播鏈，今日（27日）新增164宗確診個案，創疫情以來單日新高，其中7宗涉懷疑染delta變種病毒，116宗為本地感染病例，當中12宗涉不明源頭個案、104宗與其他個案相關。行政長官林鄭月娥今日在記者會上表示，已經向廣東省要求，希望可以分擔部份檢測容量至香港，提升檢測能力。

過往內地對香港有許多幫助，包括協助全民檢測、緊急提供多張病床等，惟她認為排遣醫療人員入港協助較難，因各種制度、語言並不相似。林鄭月娥表示，向許多檢測營運商了解，發現他們許多實驗室都在廣東省，大部分檢測力亦都在廣東，因此已經要求廣東省可以分擔部分予以香港，提升檢測能力。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：袁澍

強制檢測 疫情 香港 廣東省 林鄭月娥

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